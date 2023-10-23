На азербайджано-иранской границе открыт огонь

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22 октября в 00:10 на служебном участке пограничной заставы погранотряда «Гёйтепе» Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, расположенной вблизи села Остаир Ярдымлинского района, была пресечена пограничным нарядом контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана в направлении Азербайджана.

Нарушители границы открыли огонь по пограничникам.

Нарушители границы, проигнорировав законные требования пограничников, применили огнестрельное оружие и пытались уйти от преследования.

Пограничник вступил в рукопашный бой для нейтрализации нарушителей границы и, проявив профессионализм, сумел обезоружить нарушителей границы.

В ходе расследования установлено, что задержанными являются граждане Ирана – Ибрагимзаде Джанали Самиулла, 1986 года рождения, житель Парсабадского района, и Сиямек Фарзи Азим, 2003 года рождения, житель Гермийского района.

В ходе проверки у них обнаружены наркотики общим весом 9 килограммов и 55 граммов (5 кг 435 граммов героина, 3 кг 620 граммов метамфетамина), 1 прибор ночного видения и пистолет «БЕРЕТТА» (с 10 патронами).

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.