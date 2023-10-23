FT: Представителей Евросоюза раскритиковали за двойные стандарты из-за Израиля

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Представителей Евросоюза на саммите в Каире по палестино-израильскому конфликту подвергли критике за двойные стандарты при оценке действий Израиля.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Саммит по палестинской проблеме (Cairo Summit for Peace) прошел в субботу в египетской столице Каире при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций. «Страна за страной атаковали представителей ЕС… Их решительно обвиняли в двойных стандартах и лицемерии за осуждение нарушения гуманитарного права со стороны России, но не со стороны Израиля», – говорится в сообщении издания, которое ссылается на очевидцев.

Как отмечает газета, многие развивающиеся страны уже скептически относятся к призывам Запада осудить РФ за войну в Украине не фоне войн западных государств в Ираке и Афганистане.