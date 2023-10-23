Григорий Трофимчук: Баку сделал серьёзную заявку, многие другие уже опоздали

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Российско-украинская война, а также начавшаяся палестино-израильская, которая может перерасти в региональный конфликт, говорят о том, что в дальнейшем будут сформированы военные союзы, а по итогам долгих войн – новая система безопасности. О том, какие процессы идут в мире и на постсоветском пространстве, в частности, рассказал в интервью Minval.az российский политолог Григорий Трофимчук.

– Мир находится в глобальной трансформации системы международных отношений и на стадии формирования новой системы безопасности. Как вы видите этот процесс и насколько болезненным он будет?

– В завтрашний день мира возьмут далеко не всех, не все страны, функционирующие сегодня. Думаю, это становится ясно уже многим наблюдателям. Причём на этом пути некоторым странам можно даже не биться за место на Земле, а просто постараться не делать смертельных для них ошибок. Если взять, для примера, так называемое евразийское пространство, то на месте бывшего СССР останется намного меньше государственных единиц, чем мы видим сегодня.

Многие говорят, что глобальное доминирование США якобы уже закончилось. Это слишком наивный взгляд на происходящее, так как США ещё только входят во вкус после распада СССР, тем более обладая сверхсовременными технологиями. Китай на это место пока что претендовать не в силах, так как, во-первых, боится войти в любые войны в принципе, и это всем ясно; а во-вторых, пытается выйти на новый уровень только за счёт экономического рычага, не в пример тому же СССР, который ничего и никого не боялся.

К примеру, Азербайджан уже сделал серьёзную заявку, шаг в завтрашний день, а многие другие уже опоздали. А кто-то и вообще собственноручно уничтожил все свои шансы. Вашингтону, претендующему на доминирование, придётся решать проблему не только с РФ и КНР, но и с мусульманским фактором, где пока нет нужного решения. Конкурентов для США пока не видно, так как нигде нет той мировоззренческой идеи, которой обладал тот же Советский Союз.

Идея многополярного мира сейчас больше существует на конференциях чиновников, чем на практике. Миллиардам людей из разных стран это ни о чём не говорит. А будет ли наш, свой, родной «полюс» давать нам доступное, просторное и некабальное жильё? Нет ответа. Противники Запада даже не могут придумать, предвидеть и сшить штаны, которые завтра будет с удовольствием носить весь мир.

К примеру, там же на Западе, а не здесь, придумали искусственный интеллект. Поэтому пока говорить не о чём. Тем, кто не угадал не то, что «штаны», а требования завтрашней системы мировой безопасности, будет очень больно. Но это быстро пройдёт, так как об умерших быстро забудут. Посмотрите, кто сегодня активно осваивает не Луну, а необъятный дальний космос, и вам всё станет ясно. Тем странам, которые стимулируют не умы, а подонков общества, рассчитывать не на что.

– В своем обращении к нации президент США Джо Байден заявил о необходимой поддержке Израиля против ХАМАС и Украины против России. Осилят ли США поддержку двух фронтов?

– Этот вопрос из того разряда, где далеко не всё можно сказать вслух, тем более сегодня. Но мы попытаемся. Он связан непосредственно с тем процессом, о котором было сказано выше. С деньгами у США проблем не будет, они же их сами и напечатают в нужном объёме, тем более что мир от доллара отказываться не собирается, за исключением атмосферы на отдельных «антиамериканских» чиновничьих конференциях.

Доллар доминирует ещё и потому, что базируется на военной силе страны, его печатающей. Без серии оглушительных военно-политических побед ни один конкурент США свою денежную единицу предложить планете не сможет, ну и доминирующих технологий – тоже. Поэтому ответ здесь простой: для кого-то, к большому сожалению, осилят, не надо иллюзий и шапкозакидательских лозунгов. Пока что противовес этому не предъявлен.

В какой-то степени США это выгодно, чтобы одним разом ускорить приход завтрашнего дня, попытавшись бросить в огонь всех своих конкурентов. Ни РФ, ни КНР не могут работать и ещё в одной важнейшей сфере: информационно-психологической, чтобы предъявить себя миру как положено. Взгляните на эту сферу РФ: чем больше угроз и криков исходит из российских СМИ, тем спокойнее США передают оппоненту Москвы всё новые виды вооружений

– Как геополитические изменения в мире, война на Ближнем Востоке будут влиять на российско-украинскую войну?

– В целом, нет никакой «Третьей мировой войны», о чём говорят уже лет двадцать некоторые аналитики. Да и новая – «Холодная» между РФ и США давно прошла, и была она около двух лет, до 2014 года, когда загорелся Киев. Я хочу сказать о том, что в массе ответственных голов – ответственных по служебному посту, а не по уровню мышления – всё перепутано. Отсюда и выброс хаоса наружу. Этот хаос не имеет отношения к войне.

Ближний Восток, в том числе вокруг Израиля, горел много раз. Но сегодня ключевым центрам мировой силы будет выгодно направить этот огонь в нужное русло. И сейчас хорошо видно, как эти центры колеблются, готовясь принять нужное решение и при этом не сделать ошибки. Про то конкретное противостояние, о котором вы спросили, следовало бы сказать более чётко, но этого сделать нельзя по трём причинам…

Я не могу здесь даже использовать те слова, которые требуются. Скажу лишь, что оно напрямую связано всё с тем же самым завтрашним днём постсоветских развалин. Вашингтону это противостояние выгодно.

– Вы один из тех, кто прогнозировал дни глобальных войн, геополитических и географических изменений. Какие изменения теперь вы ожидаете на постсоветском пространстве?

– Кстати, я почти не пользуюсь такими терминами, как «катастрофа» или «крах». У нас слишком много людей с тонкой душевной организацией, которые тут же начинают выкрикивать цитаты из старого советского фильма «Бриллиантовая рука», не понимая в политике ничего абсолютно, как и в балете, например, но в балет они почему-то со своими комментариями лезть опасаются. Такие как «Шеф, всё пропало!» Но их мы винить не будем, они всё поймут, когда увидят своими глазами результат текущих процессов, когда уже ничего вернуть будет нельзя. В то же время им придётся взять на себя и всю ответственность за результат. Этот исторический эпос я называю «Вторым распадом СССР».

Что касается постсоветского пространства, его уже лучше считать евразийским пространством, ну или назвать как-то ещё, и совсем не потому, что есть такая организация как ЕАЭС. Просто эту огромную часть континента придётся как-то обозначать и при этом, наконец, оторваться от старых советских реалий. Никто ведь не называет те куски карты, на которые когда-то распространялась власть имперского Лондона, постбританским пространством. На пространстве между Польшей и Китаем будет слишком много изменений. Все они в значительной степени зависят сейчас от того, что происходит в российско-украинском контексте.

Страны Центральной Азии пока ещё не вошли в свой период дестабилизации, но это практически неизбежно, ведь США так или иначе будут стремиться разбить эту региональную российско-китайскую коммуникацию. Казахстан или Монголия, например, – такие страны ещё ждут своего «звёздного часа». Не в плане дестабилизации, уточню, а своего места в завтрашнем противостоянии.

Плохо только то, что чиновники в любой из стран этого пространства практически не слышат мнение реальных, единичных специалистов, думая, что всё поймут и сделают сами. Ну что же, ловите обвал руками. Повторюсь, что самый первый шаг в завтрашний мир сделан на этом пространстве Азербайджаном не на словах, а на деле. Но и ему придётся выдержать давление будущих событий, которые выше, больше, страшнее, чем Карабах и семь прилегающих к нему районов. Каждая следующая ступень на порядок тяжелее.

– Сейчас много разговоров о возможном подписании мирного соглашения между Баку и Ереваном. Однако ожидаете ли вы подписания мирного соглашения в условиях кризиса в отношениях Еревана и Москвы?

– Опереточное «подписание» Пашиняном в Гранаде своей части «мирного договора» и, соответственно, состояния армяно-азербайджанских границ, в отсутствие президента Азербайджана, говорит о том, что Евросоюз и США считают этот рычаг одним из наиболее важных для дальнейшего влияния на Баку и Южный Кавказ в целом. Момент «признания суверенитета «НКР» Западом был упущен в силу стремительных действий Азербайджана в сентябре, и теперь вынута новая фишка.

Ереван постепенно отрывается от влияния Москвы, и теперь ему уже не так важно участие Москвы в будущих армяно-азербайджанских событиях. Баку будет требовать – теперь уже с полным основанием, по итогам военной победы – своих условий и текстов любых договоров. Но при этом совсем не факт, что азербайджанская сторона вернётся к каким-то там старым советским картам, это было бы странно и несколько нелепо, это не тот ориентир, который теперь устроит Баку. И Зангезурский коридор, и много чего ещё стоит в нерешённой повестке дня, чтобы эти вопросы не нашли своего отражения в завтрашней конфигурации региона, а на «коленке» при этом была быстро подписана какая-то бумага.

– Турция увеличивает свой военный бюджет в 2024 году на 150%. Как вы считаете для чего?

– Турция за последние годы получила новую, очень разветвлённую карту своего влияния, причём как в политическом, так и в экономическом отношении. По сути, без Анкары теперь невозможно решать ничего в новом списке регионов, включая армяно-азербайджанскую сферу. И кстати, по встрече в Гранаде, где был один Пашинян, многим это стало впервые чётко ясно. Это влияние невозможно не только без финансового обеспечения, но и усиления турецкой армии.

Эта армия и без того считалась одной из самых сильных в Европе, но теперь ситуация и время возлагают на неё новые задачи. Ни на кого нападать Турция не собирается, однако состояние её армии должно соответствовать её политическому весу. Весу, который пока что ещё никто не поставил под сомнение.

Вашингтону такое положение вещей, наверное, не совсем нравится, но сделать он пока что ничего не может, авторитет Эрдогана идёт впереди его армии. С другой стороны, есть мнение, что такая свобода рук и действий согласована между Анкарой и Вашингтоном как раз под будущий завтрашний мир, с чего мы и начали наш разговор.

Ниджат Гаджиев