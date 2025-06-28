Число погибших в результате операции, проведенной в Екатеринбурге сотрудниками Федеральной службы безопасности, азербайджанцев достигло пяти. Об этом Modern.az сообщили в семье убитых братьев Сафаровых.

Так, погибли: Камал Гадимали оглу Сафаров, двоюродный брат братьев Зиеддина и Гусейна Сафаровых, убитых спецназом ОМОН в Екатеринбурге. Гусейн Сафаров является гражданином Азербайджана, а Зиеддин Сафаров — гражданином России. Оба приходятся братьями Сейфаддину Гусейнли, известному литературоведу и заместителю главного редактора «525-й газеты».

Позже в больнице Екатеринбурга скончались еще двое членов семьи Сафаровых — Аяз Мохбали оглу Сафаров и его брат Мазахир Мохбали оглу Сафаров. Таким образом, число погибших в семье Сафаровых в результате вчерашней спецоперации достигло 5 человек.