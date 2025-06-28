Армения на пространстве бывшего СССР рискует завоевать сомнительный титул чемпиона по удавшимся и неудавшимся военным переворотам. В 1998-м году при помощи «ползучего переворота отстранили от власти первого президента Армении Левона Тер-Петросяна. В 2018-м году «шашлычная революция» вознесла на гребень власти Никола Пашиняна. После проигранной 44-дневной войны устроить военный переворот пытался тогдашний начальник генштаба ВС Армении Оник Гаспарян, но в результате получилась опереточная картинка с шествием по улицам – и никакого переворота. Плюс ещё несколько раскрытых террористических заговоров: «дело «Дро»» и «Дело «31»» во времена Левона Тер-Петросяна, террористическая ячейка, раскрытая в ереванском районе Норк-Мараш, ещё один заговор, составленный на основе эпоса «Давид Сасунский»…

И вот теперь в Армении объявлено о раскрытии плана подготовки государственного переворота, который пытались осуществить сторонники архиепископа Баграта Галстаняна — организация «Священная борьба». Арестовано полтора десятка «фигурантов», включая архиепископа Баграта и российского олигарха армянского происхождения Самвела Карапетяна, из которого, по мнению многих экспертов, пытались вылепить «армянского Иванишвили». Заходятся в истерике российские пропагандисты, прежде всего Соловьёв и Симонян. В Ереване в ответ намекают, что за переворотом стоит Москва…

Впрочем, «российский след» в этой истории вызывает некоторые сомнения. Все же от переворота, инспирированного из Москвы, аудитория подсознательно ждёт чего-то более существенного, продуманного и опасного, чем «наскоки» на премьер-министра, будто бы над ним провели обязательные для мужчин-мусульман обряд, и теперь он в ответ готов продемонстрировать «нечто ниже пояса» патриарху Гарегину ll и доказать, что это не так. Более того, у России есть такие «безотказные» рычаги, как пророссийские элементы в армии. Куда логичнее, что вся история с переворотом – это попытка Никола Пашиняна нанести решающий удар по церкви. Последние события в Эчмиадзине, где спецназ пытался арестовать одного из епископов, а тот спрятался в резиденции католикоса, эту версию только подтверждают.

Честно говоря, тому, что армянская церковь участвует в весьма сомнительных, и это ещё мягко сказано, делах, опытные наблюдатели уже давно не удивляются. Напомним в который уже раз: армянская церковь засветилась и в откровенной поддержке террора, и в связях с уголовными преступниками, особенно это актуально для её зарубежных приходов. А в самой Армении церковники открыто поддержали наиболее реваншистские силы в армянском обществе.

На этом фоне велик соблазн понадеяться, что Никол Пашинян выбивает с политической авансцены наиболее упертых реваншистов, а это, по логике вещей, должно облегчить мирный процесс. Но, во-первых, уровень реваншистских настроения весьма высок в команде самого Пашиняна, где даже не пытаются пресекать деятельность в Армении структур свергнутой хунты, закупают, ну или выклянчивают, наступательное оружие, взвинчивают военные бюджет и всеми силами затягивают подписание мирного договора. По сути, процесс его подготовки уже торпедирован Ереваном. Да и послужной список нынешней правящей команды не стоит забывать. А он включает и печально известные пьяные танцы в тогда ещё оккупированной Шуше, и скандальные фразы вроде «Карабах – это Армения, и точка!», и строительство в Шуше здания «парламента» оккупационной хунты, и многое другое. А во-вторых, происходящее в Армении куда больше похоже на попытку Никола Пашиняна нанести удар по своим политическим противникам и укрепить собственное положение во власти накануне парламентских выборов 2026 года. Тем более что выиграть эти выборы «шашлычному премьеру» будет ой как непросто.

Более того, напомним в который уже раз: Пашинян – вовсе не такой уж «завзятый демократ», каким его принято изображать. Достаточно вспомнить, как нынешний премьер-министр Армении подмял под себя Конституционный суд, как его сторонники устраивали погромы в редакциях неугодных сайтов, как «шашлычной демократ» грозил своим политическим противникам «закатать в асфальт» и «познакомить с подвалами СНБ». То, как полиция «винтила» протестующих в Эчмиадзине, а ещё раньше – доблестно колотила матерей погибших зинворов в «Ераблуре», говорит о многом.

И если уж называть вещи своими именами, то и нынешнее «разоблачение планов военного переворота» идёт в Армении с очень серьезными нарушениями прав человека и даже весьма куцего по этой части армянского законодательства.

И вот тут начинается самое интересное. Случись такое в Азербайджане, в Грузии или ещё где-нибудь, можно представить себе, какой возмущенный визг подняли бы разного рода западные институты, как бы нацеленные на защиту прав человека: ОБСЕ, особенно его Бюро по демократическим институтам и правам человека, Совет Европы, правозащитные организации, начиная от Аmnesty International и Human Rights watch и заканчивая Freedom House. За примерами далеко ходить не надо – достаточно вспомнить недавний процесс над «Абзац Медиа», обвинительный приговор работавшему на армянскую разведку Бахрузу Самедову. Но в ответ на все то безобразие, которое творится в сегодняшней Армении, с их стороны не слышно не только возмущения, но даже обеспокоенности. Как будто в Армении не происходит ничего, заслуживающего внимания.

И как это понимать? Все эти правозащитные структуры дружно ушли в летний отпуск? Были на пляже и оказались не в курсе? Там, как и в Азербайджане, подряд четыре выходных дня, и за новостями просто никто не следит? Или все грубее и проще? И Армения в этих структурах получила этакую индульгенцию на всё и вся?

К двойным стандартам в политике западных институтов мы уже привыкли. Она возмущает, но не удивляет. Но это не значит, что такое поведение можно принимать за норму. Именно поэтому Азербайджан реагирует на подобные двойные стандарты в поведении западных институтов, и реагирует жёстко. Наша страна открыта для сотрудничества, готова выслушать конструктивную критику, но столь открытую и наглую предвзятость в Баку терпеть не станут. И это в своей политике западным «кукловодам» лучше учитывать. Чтобы потом не чесать затылки, когда события идут не по плану.