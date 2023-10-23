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В Стамбуле остался запас воды на 57 дней

В Стамбуле остался запас воды на 57 дней

Уровень запасов воды в водохранилищах, снабжающих самый густонаселенный город Турции Стамбул, в понедельник снизился до 20%, этого объема хватит еще на 57 дней, если не будет осадков, следует из подсчетов РИА Новости.

Управление водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ) сообщило в понедельник, что степень заполненности водохранилищ в Стамбуле составляет 20,6% (180 миллионов кубометров из 868 миллионов). Начиная с апреля запасы в водохранилищах неуклонно снижались с отметки в 48,5%.

Город с населением более 16 миллионов человек ежедневно потребляет порядка 3,1 миллиона кубометров воды, утверждает управление.

Если в конце июля половина из десяти крупнейших водохранилищ практически обмелели и были заполнены менее чем на 5%, то теперь обмелели уже 7 из 10 и город по факту снабжается тремя, также заполненными максимум на 44%.

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