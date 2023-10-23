Исход армян из Карабаха: эмоциональный порыв, мазохизм или холодный расчёт?

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Да будет проклят правды свет…

A.C. Пушкин.

Что случилось

Итак, почти всё армянское население Карабаха покинуло Азербайджан. И не имеет большого значения, было их там 120 тысяч, как утверждали армяне, 40-50 тысяч, как говорили азербайджанцы, или любое другое количество в промежутке. Ключевое слово здесь – «всё». Если какая-та большая группа, а ведь даже 40-50 тысяч это достаточно большая группа людей, предпринимает какое-то коллективное действие, важно выяснить, каковы были мотивы людей, какова была роль внешних и внутренних факторов, позиция элиты, настроения масс, и взаимодействие между управляющей элитой и управляемой массой.

Армения и поддерживающая её неограниченно Франция, и более ограниченно – «объединённый Запад» обвинили Азербайджан в этнической чистке. Вернее, обвинить прямо, без двусмысленностей – смелости не хватило, ведь в этом случае требовалось бы представить доказательства, которых нет. Президент Макрон, его министр Европы и Иностранных дел Катрин Колонна, члены Европарламента использовали весьма витиеватые фразы, смысл которых в сухом остатке хотя и сводится к этнической чистке, но оставляет пространство для манёвра.

При этом как миссии ООН и Красного Креста, так и многочисленные журналисты, внимательно, буквально с увеличительным стеклом следившие за событиями и побывавшие в Карабахе, так и не смогли выявить актов насилия в отношении мирных жителей или каких-то других военных преступлений. Надо отдать должное – военные Азербайджана провели эту операцию настолько быстро и щадяще по отношению к мирному населению и гражданской инфраструктуре, что у армянской стороны и их покровителей нет ни одного факта для подтверждения своих обвинений. Напротив, имеются сотни часов видеосъёмок и интервью с покидающими Карабах армянами.

Как отразилось

Конечно, можно обвинять сейчас азербайджанских журналистов, опрашивавших армян на границе, в нарушении журналистской этики, что неправильно было допытываться у покидавших родные места людей причины их поступка. Но ведь и сама ситуация была неординарная, ни один учебник по журналистике не даст однозначного ответа на вопрос: «Что было важнее в этой ситуации – сострадание или попытка запечатлеть для будущего эту трагическую картину, когда люди оставляют свои дома, уходят с обжитых мест?».

Но теперь, просматривая эти видео, убеждаешься в правильности поведения азербайджанских журналистов. Хорошо, что эти видео есть. Потому что, как оказалось, не так важно, ЧТО говорили покидающие Азербайджан армяне, как то, КАК они говорили. Как современники, так и будущие исследователи получили на руки бесценный материал. Не какие-то толкования, пересказы с чьих-то слов, резолюции, заявления, а реальную картину происходящего.

Да, конечно, можно предположить, и на этом настаивают армянские политики и их покровители, что покидавшие Азербайджан армяне опасались, и потому не жаловались, говорили, что азербайджанские власти и военные не применяли насилия по отношению к ним. Да, такое предположение легитимно. Но никакой страх не смог бы заставить армян вступать в детальный разговор с журналистами, зачастую говорить на азербайджанском языке, рассказывать о своей прежней дружбе с азербайджанцами, и даже улыбаться и делиться, останутся ли они в Армении или поедут дальше, в третьи страны. Стоит отметить, что в первую же неделю пребывания в Армении около трёх тысяч армян Карабаха покинули уже саму Армению.

Ни одна жертва не будет вести себя так с палачом. И «стокгольмский синдром» здесь тоже ни при чем – они не признавались в любви к Азербайджану. Нет, но и главной эмоцией у покидавших Карабах армян был не гнев против азербайджанцев, не жажда мести, а скорее печаль и сожаление. Насилие, если бы оно имело место, скорее порождало бы гнев, а не сожаление. Конечно, немало армян, жаждущих мести, – и это тоже естественно, но не это было преобладающим чувством среди беженцев.

Я не думаю, что армянские политики и их покровители такого плохого мнения об армянах, что будут утверждать обратное, что сотни и тысячи пересекавших границу армян были настолько лицемерны и жалки, что лебезили и заискивали даже тогда, когда в этом не было необходимости. О голоде и лишениях и говорить не приходится. Несмотря на утверждения о многомесячной блокаде, все интервьюируемые выглядели здоровыми, легко передвигались, а многие охотно делились своими мыслями.

Кривые зеркала «Объединённого Запада»

Если же кто-то захочет увидеть, как выглядят и как говорят люди, действительно пережившие этническую чистку, холод, голод и нечеловеческие страдания, то пусть посмотрят видео и фото обмороженных, исхудавших, неделями прятавшихся в снежных горах и лесах, еле волочащих ноги азербайджанцев, покинувших Карабах под артиллерийские залпы и автоматные очереди тридцать лет назад. Подчеркну, я не утверждаю, что покидавшие сейчас Карабах армяне были счастливы или радовались; нет, в любом случае это трагедия, но ведь многое лучше познаётся в сравнении. И оставим на совести тех, кто молчал тридцать лет назад, когда азербайджанцы действительно подверглись этнической чистке, а сейчас, даже не имея на руках никаких фактов, обвиняют нас в «этнических чистках армян». А ведь таких не единицы, а сотни членов Европейского Союза, Европарламента и Совета Европы, получающих зарплату благодаря европейским налогоплательщикам, которым они должны служить честно и непредвзято.

Надо отметить, что Азербайджанская армия сделала большой прогресс даже со времени 44-дневной войны, когда движимые чувством мести за тридцатилетнее унижение азербайджанские солдаты иногда руководствовались эмоциями. Азербайджанская армия и силовые структуры научились не просто воевать, а воевать с достоинством, строго придерживаясь воинской чести и оберегая мирное население от жертв.

При этом большое количество жертв среди азербайджанских военных, скорее всего, объясняется именно стремлением сократить до минимума потери среди мирного армянского населения. Скажем, идёт зачистка дома или территории с вооружёнными армянами. Азербайджанские военные не могли просто взять и разрушить весь дом, или «прошить» всю территорию огнём, ведь там могли быть мирные жители, женщины и дети, поэтому должны были действовать предельно осторожно и аккуратно. Но при этом сами они неизбежно становились лёгкой добычей прятавшихся за стенами домов или деревьями армян.

Предварительный итог

Итак, в результате однодневных антитеррористических мероприятий 19-20 сентября Азербайджан разгромил военный потенциал армян в Карабахе. 20 сентября в ответ на обвинения оппозиции в предательстве по отношению к армянам Карабаха Пашинян заявил, – и это очень важно, – что Азербайджан не применял насилия по отношению к мирному населению, а вовлеченность Армении означала бы агрессию против Азербайджана с тяжелейшими последствиями для государственности самой Армении.

После какого-то затишья, с замедлением на два дня, начался исход армян из Карабаха. Подорванная самими же армянами – то ли умышленно, то ли по неосторожности, – бензозаправка, унесшая жизни более сотни человек, ускорила этот процесс.

Qui est interesse?

Был ли Азербайджан заинтересован в исходе армян? Разберёмся.

С военно-политической точки зрения, оставшиеся в 10-миллионном Азербайджане десятки тысяч невооруженных, мирных армян не представляли угрозы. С экономической – в результате исхода армян Азербайджан лишился десятков тысяч трудоспособного, платежеспособного и увеличивающего экономическую мощь страны населения. Наоборот, сейчас Азербайджан и его силовые структуры должны тратить огромные ресурсы на охрану покинутых домов и квартир, оберегать их от естественного разрушения и мародёров, имеющихся в любой стране и обществе.

Не менее весомым оказался удар по имиджу Азербайджана со стороны армянского лобби и европейских ксенофобов, использовавших исход армян из Карабаха для наглой и лживой пропаганды. То есть Азербайджан не был заинтересован в исходе армян из Карабаха.

Не была заинтересована в полном исходе армян из Карабаха и Россия. Можно предположить, что Москва могла быть заинтересована в использовании беженцев для свержения Пашиняна, но даже она не была заинтересована в исходе ВСЕХ армян. Без армян присутствие российских миротворцев в Карабахе теряет всякий смысл. Так, почему же почти все армяне покинули Карабах? Кто или что сыграло главную роль?

Фобии армян

Были ли обоснованы опасения армян, покидавших Карабах? Несомненно. Тридцать лет войны, информационная обработка, взаимные обиды и демонизация сыграли свою роль. Часть армян, участвовавшая в этнических чистках азербайджанцев, в изгнании около миллиона из них тридцать лет назад, в грабеже их имущества, в использовании надгробных плит, камней и кровли их домов для строительства своих дорог и жилья, имели основания опасаться мести и скрыться от возмездия.

Сыграла свою роль и культивируемая вторым президентом Армении Робертом Кочаряном шовинистическая идея о генетической несовместимости армян и азербайджанцев. Если в 1990-е она способствовала насильственному изгнанию азербайджанцев из Карабаха, то сейчас она гнала из Карабаха уже тех армян, которые поддерживали эту идею, и не хотели жить бок о бок с азербайджанцами в Карабахе после восстановления над ним суверенитета Азербайджана.

Не будем сбрасывать со счетов и «патриотичных» армян, для которых просто неприемлемо было жить под Азербайджанским флагом. Такая позиция понятна, и имеет право на существование, особенно если имеешь жильё в Армении или за её пределами, но не даёт основания обвинять азербайджанцев в этнических чистках.

То есть сколько бы президент Азербайджана не призывал остаться, сколько бы не обещал амнистию и определённые привилегии, упомянутая выше часть армян всё равно покинула бы Карабах.

Eсть и такие предположения, что бросая своё имущество и убегая, армяне руководствовались соображениями, «что пусть нам будет плохо, пропади всё пропадом, станем беженцами, зато азербайджанцам будет ещё хуже, весь мир будет считать их варварами, мы лишь временно потеряем имущество (которое «объединённый Запад» поможет нам быстро нарастить), а азербайджанцы – лицо навсегда». Такой вот странный эмоциональный садомазохизм.

Но вряд ли ксенофобию, крайний патриотизм или эмоциональный садомазохизм можно рассматривать как основную причину исхода большинства армян Карабаха. Для крестьян, пасущих скот, или возделывающих фрукты и овощи фермеров вопросы высокой политики не интересны; они заботятся главным образом о благополучии своих семей, для них не так легко было расстаться с имуществом и превратиться в беженцев. Они могли хотя бы повременить, осмотреться – зачем нужно было так спешить, ведь физической угрозы их существованию не было! Благополучно остающиеся в Карабахе армяне тому доказательство.

Какое будущее могло бы ожидать армяно-азербайджанские отношения, если бы значительная часть армян осталась в Карабахе?

Была ли альтернатива?

Да, Армения проиграла войну и потеряла Карабах, но армяне могли продолжать жить под Азербайджанским флагом, как они живут в Грузии, России и Франции.

Все эти разговоры, что якобы «автократизм» не позволяет армянам жить в Азербайджане так же хорошо, как в других странах, не выдерживают критики. Армяне чувствуют себя вполне комфортно в России, Сирии, Иордании и других не блещущих демократией странах. Вне всякого сомнения, в условиях, когда руководство Азербайджана брало обязательства по мирной реинтеграции армян, по защите их языка и идентичности, местному самоуправлению, когда могущественные силы на Западе, включая США и ту же Францию, пристально следили бы за ситуацией, культурные и гражданские права армян соблюдались бы.

Стоить отметить, что в ходе антитеррористических мероприятий Азербайджан арестовал меньше дюжины высокопоставленных руководителей. Все остальные, включая тысячи бойцов армии Армении благополучно перешли пограничный пост, несмотря на то, что воевали и убивали наших воинов и граждан на нашей же общепризнанной территории. Разве это не амнистия?! Трудно поверить, что страна, позволившая десяткам тысяч армянских бойцов свободно пересечь границу, и уговаривавшая армян Карабаха остаться, стала бы «гнобить» их под камерами журналистов и в присутствии миссии ООН и Красного Креста.

В Карабахе начался бы процесс реинтеграции армян в азербайджанское общество. Армения не для других, а, прежде всего, для самой себя уяснила бы, что пресловутый «миацум» о присоединении Карабаха к Армении мертв. Вслед за этим последовали бы взаимные признания в совершенных преступлениях, смягчение отношений и заключение мирного договора. Русские «миротворцы» вернулись бы домой. В той или иной форме решился бы вопрос открытия дороги через Зангезур, а значит, и всех других коммуникаций в регионе. Открылась бы армяно-турецкая граница, и Армения вышла бы из тупика, куда она загнала себя в 1990-е, оккупировав 18% территории Азербайджана и изгнав миллион азербайджанцев. Продолжали бы действовать армянские школы, местное самоуправление, армянские фермеры и крестьяне получили бы доступ к азербайджанским рынкам и торговой сети.

Усилилось бы доверие между этими странами, открылся бы путь к примирению и добрососедству. Экономика всего Кавказа оживилась бы, скорее всего, существенно сократилась бы, а может, и вовсе сошла бы на нет эмиграция из Армении. Премьер-министр Пашинян мог бы продолжить свои реформы.

Это был положительный сценарий с пользой не только для самой Армении и Азербайджана, но и всего Кавказа. Конечно, на это ушли бы годы переговоров, трудных решений, компромиссов, но началось бы движение в положительном направлении. Всего этого, к сожалению, не случилось.

На войне – как на войне

Армяне и поддерживающий их «объединённый Запад» взяли курс на продолжение конфронтации, на обвинение Азербайджана в этнических чистках, очерняя имидж страны и предпринимая попытки применить санкции против Азербайджана, в надежде, что через какие-то международные структуры смогут опять «де-факто» оторвать Карабах от Азербайджана.

Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд в Гааге, подняла вопрос в Парламентской Ассамблее Совета Европы и ОБСЕ, и т.д. Пашинян в выступлении в Европарламенте в Страсбурге 17-го октября несчётное количество раз повторил тезис об «этнической чистке».

Является ли это неким эмоциональным срывом – ведь не так легко расставаться с иллюзиями и мифами? Несомненно. Нетрудно понять, хотя и не разделить, чувство разочарования многих армян. Целое поколение армян выросло с мыслью о принадлежности не только Карабаха, но и окружающих её 7 районов Азербайджана Армении. Но малочисленность участников митингов в Ереване после 19 сентября, заполненность кафе и ресторанов по всей Армении, и даже настроения в армянском экспертном сообществе свидетельствуют об отсутствии какого-то сильного давления на Пашиняна внутри самой Армении.

Так, что же подталкивает Армению в лице Пашиняна и руководимой им партии к продолжению информационной войны против Азербайджана после проигрыша в реальной войне?

Чтобы разобраться, почему был потерян шанс к примирению и возобладало продолжение конфронтационного сценария, зададимся странным на первый взгляд вопросом: а что такое Армения и где она?

Что такое Армения и где она

Согласно данным самих же армян, сейчас в Республике Армения проживает от 2 до 3 миллионов армян. В то же время за пределами Армении – в США, Франции, России, Украине, на Ближнем Востоке, Латинской Америке, Австралии и т. д. проживает около 7-8 миллионов армян. То есть Армении намного больше за пределами Республики Армения, чем внутри нее.

В свете этого становится ясно, что не эмоциональный порыв, не самовнушенные фобии и реальные опасения за безопасность армян, а холодный расчёт является основной движущей силой армянских элит и их покровителей.

Пашинян, как руководитель Армении, выросший в Республике Армения, прежде всего, был обеспокоен жизнью и судьбой армян Армении, но ему противостоит мощная, гораздо более многолюдная, организованная, богатая 7-8-миллионная армянская диаспора и поддерживающий её «объединённый Запад». Для диаспоры и её покровителей интересы десятков тысяч карабахских армян перевешиваются своими собственными интересами и интересами ВСЕХ армян так, как ОНИ эти интересы понимают.

«Этническая чистка» как мобилизационный ресурс

Чтобы держать многомиллионную армянскую диаспору в мобилизованном состоянии, диаспоре очень нужен очередной «геноцид», на худой конец – «этническая чистка». Без объединяющей идеи ускоряется ассимиляция армян в странах проживания. Поскольку нет никакой положительной идеи, идеей, объединяющей армян в течение всего прошедшего столетия, была ненависть к туркам. Эта идея ныне ослабла, особенно после признания США «геноцида» армян. В течение десятилетий армяне ждали этого признания. Признание произошло. И поскольку ничего не изменилось, идея обветшала. Стало не за что бороться.

Армянам необходимо было срочно найти новое знамя, новую объединяющую идею. С большой долей вероятности, этой мобилизационной идеей мирового армянства на последующие десятилетия становится ненависть к азербайджанцам. Заодно обновляется и ненависть к туркам, тем более что армяне обозначают турков и азербайджанцев одним словом. Как говорится, «Два государства – одна ненависть!» Фальшивая, вся шитая толстыми белыми нитками, но поскольку продвигаемая не только самими армянами, но и врагами всего тюркского и мусульманского, идея, имеющая перспективу на длительное существование.

Несмотря на то, что ни миссии ООН и других международных организаций, ни журналисты не обнаружили никаких признаков этнических чисток, «объединённый Запад» всякими резолюциями, «призывами» снабжает армян «мобилизационным ресурсом», подбрасывая дрова в топку армяно-азербайджанской ненависти.

А кто сценаристы?

То есть армяне продолжают играть роль, написанную для них триста лет назад сначала «объединённым Западом» для борьбы с Османской Турцией и Ираном, затем почти полностью перехваченную Россией, и вот теперь опять возвращающуюся под режиссуру «объединённого Запада». «Объединённый Запад» хочет лишить Россию основания для присутствия в Карабахе, а заодно и приструнить Азербайджан.

Каковы вероятные последствия этого курса, сознательно и с холодным расчётом выбранного армянской элитой и её «покровителями»?

По этому сценарию мир межу армянами и азербайджанцами становится невозможен. Можно заключить сотни договоров, подписаться под мирными соглашениями, но, если одна сторона с очень высоких трибун говорит об этнической чистке и геноциде, и искренне верит в это, то никакое примирение невозможно, несмотря ни на какие усилия Шарля Мишеля или подобных ему миротворцев. На каждого Шарля Мишеля найдётся не менее влиятельная башня Кремля или Макрон, на каждого Пашиняна – Кочарян, Саргсян, или Варданян.

Мирный договор под угрозой

Подписание мирного договора становится проблематичным. Президенту Алиеву очень «не комфортно» подписывать мирный договор с человеком, обвиняющим его в военных преступлениях; как в известном фильме Тарантино, без пожатия руки не обойтись, а таковое становится невозможным. Муссирование идеи «этнических чисток» со стороны Армении равнозначно заявлению Пашиняна «Карабах – это Армения и точка» в 2019 году и поздравлению армян Карабаха с «независимостью» 2 сентября 2023 года, и, по сути, является продолжением войны против Азербайджана иными средствами. Это тот же реваншизм в новой обёртке. К тому же, как после этого Пашинян сможет «продать» мир своему обществу и элите?! А ведь ему необходимо менять конституцию и акт о независимости Армении, где всё ещё прописаны территориальные притязания к Азербайджану.

Естественно, коммуникации будут оставаться закрытыми, а экономика Армении после временного реимпорт-реэкспортного бума опять начнёт буксовать. Как же Пашинян собирается развивать страну, её экономику, проводить реформы? Без средств, в условиях продолжающейся изоляции, вне всякого сомнения, под «газовым» и «экономическим» шантажом России реформы застопорятся. Неизбежно, Пашинян потеряет в рейтинге, и его ждёт участь его предшественника. При этом, если после «революции» 2018 года в Армении царили энтузиазм, вера в будущее и стремление работать на него, теперь в обществе усилятся апатия, безысходность и желание поскорее покинуть этот тонущий корабль.

Киплинг был не только хорошим писателем… и Грибоедов тоже

Пашинян как до прихода к власти, так и после позиционировал себя как прозападный политик, привносящий в армянское общество европейские ценности, идеи справедливости, прозрачности и честности; но не выдержал, и под влиянием «объединённого Запада» и диаспоры начал продвигать идею «этнических чисток».

У всякой общности бывают как ценности, так и интересы, иногда шкурные. Запад за последние столетия добился фантастического уровня развития за счёт усвоенных и строго соблюдаемых ценностей и правил игры – честности, аккуратности, верховенства закона и справедливости, основывающихся на фактах. Но ещё одной тенденцией «объединённого Запада» был колониализм, империализм, соперничество с «Востоком» и порабощение «Юга», гнёт и ограбление покорённых народов. Пашинян пришел во власть под лозунгами Западных ценностей, но повторяя десятки раз с трибуны Европарламента ложь об «этнической чистке» постепенно скатился и превратился в тривиальное орудие Западного колониализма и империализма.

А демократична ли Армения?!

В своём выступлении в Европарламенте в Страсбурге 17 октября Пашинян наряду с ложью об «этнической чистке» продвигал идею демократичности Армении. Так вот, выборности для демократии недостаточно. Гитлер тоже пришел к власти в результате честно проведённых выборов. Но не менее важен выбранный вектор развития и способы достижения политических целей. Хемингуэй в своё время охарактеризовал фашизм как ложь, изрекаемую бандитами.

ООН, Красный Крест, журналисты привели множество фактов, отрицающих наличие этнических чисток. Тем не менее «объединённый Запад» говорит: «нет, были». Запад, в угоду своим шкурным интересам топчет свои ценности, а Пашинян становится соучастником преступления. Хотя 20-21 сентября он говорил об отсутствии насилия по отношению к армянам, затем присоединился к хору своих оппонентов и диаспоры, заставивших его изменить риторику, поставив под угрозу достижение мирного соглашения. Такая вот «демократичная» Армения.

Во вред или во благо?

А ведь у Армении, как и у Азербайджана, есть особенности, делающие их действительно уникальными. При разности языка и религии, у них очень много общего в культуре. У Армении был и пока еще остаётся, хотя и растрачиваемый с нарастающей скоростью, потенциал быть мостом между «Востоком» и «Западом», особенно, когда в регионе ослабел прежний надзиратель в лице России. В отличие от Грузии, которая получает дивиденды от своего срединного географического положения, Армения гордится своей ролью барьера между Турцией и Азербайджаном. И в этом качестве предпочитает теперь из «форпоста» России превратиться в «орудие» «объединённого Запада». Но эта попытка обречена на провал. Рукоплескавший ему в Страсбурге «объединённый Запад» не сможет спасти Пашиняна от краха, потому что эпоха колониализма и гегемонии Запада уже прошла, а опору вследствие честности и игры по правилам Пашинян сам променял на политическую конъюнктуру. А в такие «игры» его политические оппоненты играют намного лучше него.

При этом под словом «Пашинян» имеется в виду скорее «условный Пашинян», как человек, пытавшийся установить мир с Азербайджаном и повернуться лицом на Запад. Но не желая или не имея возможности предотвратить продолжающуюся информационную агрессию Армении против Азербайджана, Пашинян и поддерживающий его «объединённый Запад» рубят самый толстый сук, на котором он мог сидеть, лишая его возможности добиться мира с Азербайджаном. А поскольку это его единственный шанс остаться у власти и гарантировать существование Армении как независимого и процветающего государства в непростом окружении, то как его личная судьба, так и перспектива руководимого им государства весьма туманны. Правду и интересы Армении Пашинян променял на интересы ксенофобского «объединённого Запада» и диаспоры. Политик, пришедший к власти на лозунгах ценностей, но который из-за слабости начинает отдавать предпочтение политической конъюнктуре, рано или поздно потеряет и честь, и власть, превратившись в ещё более жалкую копию своих предшественников. «Трагедия» у Армении уже была, и не одна. Теперь, скорее всего, наступает черёд «комедий». Тем более, что в этом процессе у Пашиняна не будет недостатка в «союзниках».

Поможет ли предупреждение Саакашвили?

Саакашвили, даже будучи в тюрьме, увидел эту опасность. Но он неверно проанализировал её причины. Его собственный опыт помешал ему. За прошедшие со времени агрессии России против Грузии 15 лет очень многое изменилось в мире и регионе. Если в случае с Грузией главную роль сыграла Россия, в случае с Арменией главный ее противник не Азербайджан, и даже не Россия, которая не в состоянии покровительствовать Армении как прежде, и просто опасается её разворота на «Запад», а сам «объединённый Запад», в угоду своим ксенофобским интересам взваливающий на слабые плечи Армении непомерный груз антитюркизма, и принуждающий её продолжать пагубную конфронтацию с Азербайджаном. А помогает топить корабль под названием «Республика Армения» сама же армянская диаспора, для которой не так важна жизнь рядовых армян не только в Карабахе, но и в Республике Армения, как «мобилизованость» армян всего мира.

И если условный «Роман Багдасарян» действительно желает процветания Армении и добрососедских отношений с Азербайджаном, вместо того, чтобы вслед за Пашиняном повторять ложь об этнической чистке, пусть посоветует ему одуматься и трезво оценить глубину той ямы, в которую он погружает себя и Республику Армения.

Чингиз