3 года назад армия Азербайджана освободила ряд сел Ходжавенда, Губадлы, Джебраила и Зангилана |
Страны ЕС определят «дорожную карту» для Турции по членству в организации |
Ракеты ATACMS позволили ВСУ уничтожить 9 вражеских вертолетов, еще 15 были повреждены |
Чернышевский: Украинцы, учитесь у азербайджанской армии |
Гаджиев надеется, что наши футболисты-ампутанты напомнят миру о минной опасности (видео) |
Намазов: Для новой войны на Южном Кавказе больше нет предпосылок |
В Баку совершил экстренную посадку борт Air Canada |
В Баку подтвердили участие в министериале «3+3» в Тегеране |
ЕС может пролонгировать действие ограничений цен на газ |
Главное Общество

3 года назад армия Азербайджана освободила ряд сел Ходжавенда, Губадлы, Джебраила и Зангилана

3 года назад армия Азербайджана освободила ряд сел Ходжавенда, Губадлы, Джебраила и Зангилана

23 октября 2020 года ВС Азербайджана в результате конртеррористической операции освободили из-под армянской оккупации новые территории.

«Доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Доланар, Буньядлы Ходжавендского района, села Даг Тумас, Нюсюс, Халафли, Минбашилы, Вейселли Джебраильского района, села Венедли и Мирзагасанлы Зангиланского района, села Зиланлы, Кюрд Махрызлы, Муганлы и Алагуршаг Губадлинского района», – заявил в тот же день глава государства.

«Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан», – добавил президент Алиев.

Теги:
Из этой рубрики
3 года назад армия Азербайджана освободила ряд сел Ходжавенда, Губадлы, Джебраила и Зангилана
Общество

3 года назад армия Азербайджана освободила ряд сел Ходжавенда, Губадлы, Джебраила и Зангилана

2023/10/23, 00:02
3-летний ребенок пострадал под колесами автомобиля в столичном поселке
Общество

3-летний ребенок пострадал под колесами автомобиля в столичном поселке

2023/10/22, 23:21
Гаджиев надеется, что наши футболисты-ампутанты напомнят миру о минной опасности (видео)
Общество

Гаджиев надеется, что наши футболисты-ампутанты напомнят миру о минной опасности (видео)

2023/10/22, 20:16
2 человека стали жертвами тяжелого ДТП на трассе Губа-Гечреш (фото)
Общество

2 человека стали жертвами тяжелого ДТП на трассе Губа-Гечреш (фото)

2023/10/22, 19:06
В Гяндже мужчина умер от отравления уксусной эссенцией
Общество

В Гяндже мужчина умер от отравления уксусной эссенцией

2023/10/22, 18:09
В Баку прогнозируются кратковременные осадки
Общество

В Баку прогнозируются кратковременные осадки

2023/10/22, 17:40
Азербайджанские врачи впервые провели операцию в Ханкенди (фото)
Общество

Азербайджанские врачи впервые провели операцию в Ханкенди (фото)

2023/10/22, 17:11
В Баку совершил экстренную посадку борт Air Canada
Общество

В Баку совершил экстренную посадку борт Air Canada

2023/10/22, 16:59
Крупный пожар в шарурском ТЦ (фото, видео)
Общество

Крупный пожар в шарурском ТЦ (фото, видео)

2023/10/22, 10:17