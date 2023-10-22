2 человека стали жертвами тяжелого ДТП на трассе Губа-Гечреш (фото)

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На трассе Губа-Гечреш произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором два человека погибли, еще двое получили ранения.

В результате столкновения автомобилей «ВАЗ-2107» и «Инфинити» погибли Илькин Шахин оглу Рзаев и Субхан Шахрияр оглу Салманов, 1994 года рождения, сообщает «Репорт».

В ДТП травмы различной степени тяжести получили Ариф Рамиль оглу Гейдаров, 1999 года рождения, и Яшар Владислав оглу Султанов, 1995 года рождения.

Пострадавшие госпитализированы, по факту ведется расследование.