Израиль пригрозил и Ирану в случае активизации группировки «Хезболла»

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Если ливанская группировка «Хезболла» решит открыть второй фронт на севере, Израиль атакует Иран, заявил израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат в интервью Daily Mail.

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«План Ирана состоит в том, чтобы атаковать Израиль на всех фронтах. Если мы поймем, что они [«Хезболла»] намерены атаковать Израиль, мы не только нанесем удар по всем фронтам, мы ударим еще и по голове змеи, по Ирану», — предупредил Баркат.

Он пригрозил смести с лица земли «врагов» Израиля. «У Израиля есть очень четкое послание нашим врагам. Мы говорим им: посмотрите, что происходит в секторе Газа — с вами поступят так же, если вы нападете на нас», — пообещал министр.