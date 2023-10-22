В Баку прогнозируются кратковременные осадки

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В Баку и на Абшеронском полуострове 23 октября ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом говорится в сообщении Национальной службые гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, ночью и вечером в некоторых местах прогнозируются кратковременные осадки, утром кое-где будет туман, ожидается умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем ​​- 18-23° тепла.

В регионах Азербайджана в целом ожидается погода без осадков, однако днем местами пройдут дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых районах будет туман, прогнозируется умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем ​​19-24° тепла, в горах ночью 3-8°, днем ​​11-16° тепла.