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Крупный пожар в шарурском ТЦ (фото, видео)

Крупный пожар в шарурском ТЦ (фото, видео)

В городе Шарур Нахчыванской АР произошел пожар в торговом центре.

Информация об инциденте поступила на горячую линию «112» МЧС. По вызову были задействованы личный состав и пять единиц техники Шарурской районной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативным действиям пожарников, возгорание удалось ликвидировать, не дав ему распространиться на большую территорию.

В торговом центре общей площадью 4800 км² огонь охватил один офис, два магазина и 60 торговых полок на площади 900 м².

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