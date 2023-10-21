Число погибших в результате атак Израиля по сектору Газа возросло до 4385

73 Просмотров

Количество палестинцев, погибших после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, превысило 4,3 тыс. человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения Палестины.

В заявлении указано, что к текущему моменту в результате боевых действий погибли 4 385 палестинцев. В их числе 1 756 детей и подростков.

Кроме того, ранения различной степени тяжести получил 13 561 человек. Также, по данным ведомства, несколько десятков палестинцев стали жертвами стычек с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан.

«Число погибших на Западном берегу с 7 октября увеличилось до 84», — говорится в публикации.