В Великобритании беженец совершил теракт «Ради Палестины»

82 Просмотров

Мужчина, попросивший политического убежища в Великобритании, совершил теракт на территории королевства ради мести за сектор Газа. Об этом сообщает The Telegraph.

Беженец прибыл в Великобританию в 2020 году. Он признался полиции, что совершил теракт «ради Палестины».

Представители британского парламента накануне заявили, что общественность должна быть предупреждена о том, что ситуация вокруг палестино-израильского конфликта может спровоцировать так называемые террористические атаки «одиноких волков».