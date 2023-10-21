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В Великобритании беженец совершил теракт «Ради Палестины»

В Великобритании беженец совершил теракт "Ради Палестины"

Мужчина, попросивший политического убежища в Великобритании, совершил теракт на территории королевства ради мести за сектор Газа. Об этом сообщает The Telegraph.

Беженец прибыл в Великобританию в 2020 году. Он признался полиции, что совершил теракт «ради Палестины».

Представители британского парламента накануне заявили, что общественность должна быть предупреждена о том, что ситуация вокруг палестино-израильского конфликта может спровоцировать так называемые террористические атаки «одиноких волков».

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