В Шушу переселятся 25 тысяч человек

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К 2040 году в Шушу переселятся 25 тысяч человек.

Об этом сказал исполнительный директор Управления Государственного заповедника города Шуша Турал Новрузов в ходе выставки «Rebuild Karabakh». Он выступил с презентацией генерального плана города Шуша, уточняет «Тренд».

По словам Новрузова, генеральный план города будет реализован до 2040 года и в результате в Шушу будет переселено 25 тысяч человек.

Он отметил, что продолжается строительство 23 домов, а общее количество квартир составит 450. По проекту эти дома будут трех-, четырех- и пятиэтажными. Архитектурный стиль новых домов будет соответствовать традиционному архитектурному стилю города Шуша.

Кроме того, Новрузов сообщил, что продолжается строительство здания для государственных учреждений, где разместятся отделения служб Asan, Dost, Агентства по развитию МСБ и других организаций.