Байрамов провел переговоры с Лавровым |
Ереван рассматривает возможность участие во встрече формата «3+3» в Тегеране |
В эфире пропагандистского RT все пошло не так, как ожидали (видео) |
Протестующие ворвались в здание «представительства» карабахских сепаратистов в Ереване |
У ХАМАСа может быть «смертельный сюрприз» для армии Израиля |
Франция должна ответить за сотни лет колониальной политики. Президент сделал громкие заявления |
В Грузии разработали план на случай ядерной войны |
Азербайджанские летчики участвуют в военных учениях в Пакистане |
3 года назад ВС Азербайджана освободили Зангилан и еще ряд сел |
Главное Мир

Участники международной конференции приветствуют работу, проделанную Азербайджаном

Участники международной конференции приветствуют работу, проделанную Азербайджаном

Участники международной конференции «Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость», организованной сегодня в Баку, поблагодарили президента Азербайджана Ильхама Алиева за искреннее гостеприимство.

Участники конференции направили обращение главе государства по итогам мероприятия, пишет «Репорт».

«Высоко ценим обращение президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам конференции и благодарны за постоянную поддержку нашей правой борьбы за справедливость и свободу. Кроме того, мы высоко ценим приверженность Азербайджанской Республики основополагающим принципам Движения неприсоединения, нормам и принципам международного права, а также целям и принципам, закрепленным в Уставе ООН», – говорится в обращении.

Участники конференции отметили, что приветствуют работу, проделанную Азербайджаном во время председательства в Движении неприсоединения, в том числе выдвинутые им инициативы.

В своем обращении участники мероприятия особо подчеркнули шаги, предпринятые Азербайджаном для расширения деятельности организации и повышения ее международного авторитета, а также решительную позицию Баку в борьбе с колониализмом.

Отметим, что международная конференция «Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость» была организована Бакинской инициативной группой (БИГ).

Теги:
Из этой рубрики
Китай всё-таки поставляет России оружие
Мир

Китай всё-таки поставляет России оружие

2023/10/20, 17:46
В Турции начали расследование в отношении Deutsche Welle
Мир

В Турции начали расследование в отношении Deutsche Welle

2023/10/20, 17:12
Участники международной конференции приветствуют работу, проделанную Азербайджаном
Мир

Участники международной конференции приветствуют работу, проделанную Азербайджаном

2023/10/20, 17:12
МИД Армении: Еревану важна нормализация отношений с Баку
Мир

МИД Армении: Еревану важна нормализация отношений с Баку

2023/10/20, 16:55
В израильском городе Кирьят-Шмона на границе с Ливаном объявили эвакуацию
Мир

В израильском городе Кирьят-Шмона на границе с Ливаном объявили эвакуацию

2023/10/20, 16:26
ХАМАС сообщил о 4137 погибших в секторе Газа
Мир

ХАМАС сообщил о 4137 погибших в секторе Газа

2023/10/20, 16:13
"Эта кампания состоит трех этапов": министр обороны Израиля о целях войны
Мир

«Эта кампания состоит трех этапов»: министр обороны Израиля о целях войны

2023/10/20, 16:10
Иран поставляет более 90% оружия, используемого ХАМАС
Мир

Иран поставляет более 90% оружия, используемого ХАМАС

2023/10/20, 15:49
В Израиль доставлено уже 1000 тонн военных грузов
Мир

В Израиль доставлено уже 1000 тонн военных грузов

2023/10/20, 15:22