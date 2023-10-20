В Турции начали расследование в отношении Deutsche Welle

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Высший совет радио и телевидения Турции (RTÜK) начал расследование в отношении турецкого издания немецкой телекомпании Deutsche Welle в связи с предвзятым освещением конфликта между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает Turkish Minute.

Глава RTÜK Эбубекир Шахин сообщил, что надзорный орган начал расследование в отношении турецкого издания DW в связи с публикацией на его сайте от 16 октября под названием «Какие действия считаются военными преступлениями?». По его словам, что, как и в любом суверенном государстве, в Турции есть законы, регулирующие вещание, и они соответствуют критериям ЕС. Он заявил, что RTÜK имеет право контролировать контент интернет-СМИ, и обвинил DW в нарушении универсальных принципов журналистики своими «манипулятивными и неточными» новостными репортажами. Он сказал, что RTÜK предпринял необходимые юридические действия в связи с публикаций.

На фоне растущего числа смертей мирного населения в секторе Газа в результате авиаударов Израиля DW поговорил с экспертами о том, что представляет собой военное преступление. Согласно этой версии, «убийство мирных жителей и нападения на гражданские объекты не всегда представляют собой военное преступление, а гражданские объекты могут быть атакованы, если это рассматривается как военная необходимость в соответствии с международным правом».

Доступ к DW в Турции возможен только через VPN, поскольку в июне 2022 года канал был заблокирован вместе с турецким изданием «Голоса Америки» из-за их отказа получить лицензии на онлайн-вещание, требуемые RTÜK.