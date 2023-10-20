«Эта кампания состоит трех этапов»: министр обороны Израиля о целях войны

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Министр обороны Израиля Йоав Галант обозначил цели войны на сегодняшнем утреннем брифинге для членов комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

«Эта кампания состоит трех этапов:

Мы находимся на первом этапе, на котором проводится военная компонента с применением огня, а затем маневра, целью которого является уничтожение боевиков и их инфраструктуры, чтобы развалить и уничтожить ХАМАС.

Второй этап будет промежуточным этапом продолжения боевых действий с меньшей интенсивностью и ликвидации оставшихся очагов сопротивления.

Третьим шагом станет создание нового режима безопасности в секторе Газа, снятие ответственности Израиля за гражданскую жизнь в секторе Газа и создание новой реальности безопасности для граждан Израиля», – заявил он.