«Эта кампания состоит трех этапов»: министр обороны Израиля о целях войны

Министр обороны Израиля Йоав Галант обозначил цели войны на сегодняшнем утреннем брифинге для членов комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.
«Эта кампания состоит трех этапов:
Мы находимся на первом этапе, на котором проводится военная компонента с применением огня, а затем маневра, целью которого является уничтожение боевиков и их инфраструктуры, чтобы развалить и уничтожить ХАМАС.
Второй этап будет промежуточным этапом продолжения боевых действий с меньшей интенсивностью и ликвидации оставшихся очагов сопротивления.
Третьим шагом станет создание нового режима безопасности в секторе Газа, снятие ответственности Израиля за гражданскую жизнь в секторе Газа и создание новой реальности безопасности для граждан Израиля», – заявил он.