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В Израиль доставлено уже 1000 тонн военных грузов

В Израиль доставлено уже 1000 тонн военных грузов

Еще один военно-транспортный самолет доставил вооружение и технику для укрепления потенциала Армии обороны Израиля.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, добавив, что за последнее время страна приняла уже порядка 1 000 тонн различных военных грузов.

«Израильское министерство обороны и Армия обороны Израиля объявляют об успешном прибытии дополнительного транспортного самолета в аэропорт Рамон рядом с Эйлатом ранее сегодня утром. Груз состоял из широкого спектра предметов военного назначения, включая военные машины скорой помощи, медицинское оборудование для использования Армией обороны Израиля и другие ресурсы, предназначенные для повышения боеготовности», – говорится в сообщении.

По информации Минобороны, это уже 45-й рейс с военными грузами за последнее время. «На данный момент в Израиль было доставлено около 1 000 тонн вооружений, в основном это разнообразное оружие, предназначенное для поддержки наступательных планов Армии обороны Израиля», – указали в министерстве.

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