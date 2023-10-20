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В Баку ожидается 23 градуса тепла

В Баку ожидается 23 градуса тепла

Обнародован прогноз погоды на 21 октября.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, небольшая морось. Умеренный южный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха составит ночью 13-16° тепла, днем 18-23° тепла.

Атмосферное давление опустится с 765 мм. рт. ст. до 762 мм. рт. ст.

Относительная влажность составит ночью 75-85%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туман, ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 8-13° тепла, днем 19-24° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-12° тепла.

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