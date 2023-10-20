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У ХАМАСа может быть «смертельный сюрприз» для армии Израиля

У ХАМАСа может быть "смертельный сюрприз" для армии Израиля

У ХАМАСа может быть «смертельный сюрприз» для армии Израиля. Об этом пишет газата The Washington Post со ссылкой на экспертов.

Известно, что террористическая группировка годами работала над приобретением подводных дронов и другого новейшего оружия, которое пока не было использовано.

Палестинцы приобрели технологии для создания целого ряда новых видов оружия, от мощных противотанковых мин и придорожных бомб до высокоточных ракет. Некоторые из них были разработаны инженерами ХАМАСа за пределами Газы, в большинстве случаев при технической помощи Ирана.

Эксперты допускают, что ХАМАС понимал ответные действия Израиля на вторжение, а потому после начала сухопутной операции ЦАХАЛ может нанести неожиданный удар, возможно, по целям вдали от линии фронта.

«Идея состоит в том, чтобы перейти на более высокий уровень эскалации, а затем вытащить кролика из шляпы», – отметил Фабиан Хинц, оборонный аналитик Международного института стратегических исследований британского аналитического центра.

Представитель Армии обороны Израиля ответил, что у них «есть системы защиты».

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