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В Милли Меджлисе предложили пересмотреть цены на парковку

В Милли Меджлисе предложили пересмотреть цены на парковку

Одной из самых серьезных проблем в Азербайджане, особенно в столице, являются пробки. ООО «AzParking » предложило доступную услугу, но эта услуга до сих пор не удовлетворяет граждан.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал депутат Нагиф Хамза, передает АПА.

Депутат отметил, что если раньше на парковку у водителя уходило 1-2 маната, то сейчас -5-6 манатов: «Нужно предусмотреть уступки для граждан, которые паркуют машины на длительное время. Вторая проблема заключается в том, что граждане паркуют автомобили во дворах зданий, чтобы не платить. Во дворах зданий нет места машинам их жителей».

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