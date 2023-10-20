«Азербайджанские железные дороги» запустили мобильное приложение

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«Азербайджанские железные дороги» (АЖД) запустили мобильное приложение ADY Mobile.

Как сообщает Закрытое акционерное общество, с помощью мобильного приложения будет легче покупать и возвращать билеты, пополнять баланс, проверять графики движения поездов.

ADY Mobile позволит пользователям пополнять баланс своей карты онлайн, проходить через турникет посредством считывания штрих-кода, без использования пластиковой карты.

«Это мобильное приложение является частью крупномасштабных процессов трансформации в АЖД. В целях обеспечения комфортного и оперативного обслуживания пассажиров постоянно исследуются современные технологии и их преимущества, проводятся работы по совершенствованию», – говорится в сообщении.