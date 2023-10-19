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Прокурор потребовал для Айдына Закиева 19 лет тюрьмы

Прокурор потребовал для Айдына Закиева 19 лет тюрьмы

Продолжился судебный процесс по уголовному делу гражданина Азербайджана Айдына Закиева, 1970 года рождения, обвиняемого в государственной измене.

На процессе под председательством судьи Махмуда Агаларова в Бакинском суде по тяжким преступлениям было объявлено о завершении судебного разбирательства, сообщает Trend.

Прокурор затребовал для Айдына Закиева 19 лет лишения свободы.

Судебный процесс продлится 26 октября.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий возникли основания для подозрения в том, что гражданин Азербайджана Закиев Айдын Заки оглу, 1970 года рождения, осуществлял шпионаж в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной безопасности и обороноспособности Азербайджана, оказывая содействие армянским спецслужбам в проведении враждебной деятельности против нашей страны. Также было установлено, что он получил задание привлечь других лиц к секретному сотрудничеству с армянскими спецслужбами. А.Закиев был арестован, а его преступные действия – пресечены. В ходе расследования было установлено, что А.Закиев, согласившись на сотрудничество со спецслужбами Армении, в соответствии с договоренностью и через находившихся на территории третьей страны посредников, получал задания и выполнял поручения. Он, в частности, передал информацию о комплектовании личного состава ВС Азербайджана, содействовал армянским спецслужбам в целенаправленном распространении недостоверной информации, рассчитанной на разжигание в Азербайджане розни на этнической почве.

Закиев обвиняется по статьям 274 (государственная измена), 281.3 (публичные призывы к антигосударственной деятельности, когда деяния, предусмотренные статьями 281.1 и 281.2 УК, совершаются по поручению иностранных организаций и их представителей) и другим статьям УК.

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