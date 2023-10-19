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Reuters раскрыл детали предстоящей операции Израиля в Газе

Reuters раскрыл детали предстоящей операции Израиля в Газе

Операция Израиля «Железные мечи» в секторе Газа будет самой жестокой из всех, что проводил ЦАХАЛ.

Об этом Reuters заявили сразу восемь информированных чиновников. По их словам, Израиль намерен уничтожить инфраструктуру анклава «даже ценой больших жертв» среди мирных жителей.

Также палестинское население планируют оттеснить к границе с Египтом и взорвать сеть подземных тоннелей ХАМАС, сообщили собеседники агентства.

Подчёркивается, что у властей Израиля нет чёткого плана относительно будущего сектора Газа после окончания конфликта.

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