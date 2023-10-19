Хейнуи Ле Каи: Франция около 200 раз испытывала ядерное оружие на нашей территории

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Франция всеми способами пытается помешать обретению заморскими территориями независимости.

Об этом на пресс-конференции заявил представитель Партии за независимость Полинезии Tavini huiraatira Хейнуи Ле Каи (Heinui Le Caill), передает Report.

По его словам, процесс деколонизации Французской Полинезии ведется уже 40 лет.

«За эти годы мы видели много смертей. Франция на протяжении этого периода пыталась уничтожить наше национальное сознание и родной язык», – рассказал он.

Ле Каи также подчеркнул, что для полной колонизации Франция пыталась применить на этих территориях французскую модель общества.

«За всю историю Франция около 200 раз испытывала ядерное оружие на нашей территории. Они жертвовали нами, чтобы защитить себя», – добавил политик.

Франции выгодно держать нас под своим контролем, таким образом она пытается удержать мировое лидерство, заявил Хейнуи Ле Каи.

«Сегодня важно, чтобы колониальные страны вели борьбу. Наша партия одержала победу на выборах, однако у нас нет полной независимости и свободы. Франция считает себя владыкой на Тихом океане. Площадь Полинезии больше, чем у большинства европейских стран, и Франции выгодно держать нас под своим контролем. Таким образом она стремится бороться с ведущими мировыми державами и быть наравне с ними. Однако мы не собираемся молчать. Мы сами выбираем свое будущее, решаем, как жить и как воспитывать своих детей. Мы здесь, чтобы получить поддержку от стран-членов Движения неприсоединения во имя нашей свободы. У каждый страны есть право на независимость», – сказал он.