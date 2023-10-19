Гваделупа не принимает позицию Франции по предоставлении статуса автономии |
Минобороны сообщило об ужесточении правил в армии и уволило некоторых военных |
Казахстан запретил экспорт 106 видов товаров в Россию |
Турция объявила траур по жертвам в Газе (обновлено) |
3 года назад армия Азербайджана освободила 13 сел Джебраильского района |
В здание Капитолия ворвались сторонники Палестины (фото, видео) |
США окажут Израилю «беспрецедентную помощь» |
Эрсин Татар поздравил Азербайджан |
Израиль настаивает на извинениях ООН |
Главное Мир

Хейнуи Ле Каи: Франция около 200 раз испытывала ядерное оружие на нашей территории

Хейнуи Ле Каи: Франция около 200 раз испытывала ядерное оружие на нашей территории

Франция всеми способами пытается помешать обретению заморскими территориями независимости.

Об этом на пресс-конференции заявил представитель Партии за независимость Полинезии Tavini huiraatira Хейнуи Ле Каи (Heinui Le Caill), передает Report.

По его словам, процесс деколонизации Французской Полинезии ведется уже 40 лет.

«За эти годы мы видели много смертей. Франция на протяжении этого периода пыталась уничтожить наше национальное сознание и родной язык», – рассказал он.

Ле Каи также подчеркнул, что для полной колонизации Франция пыталась применить на этих территориях французскую модель общества.

«За всю историю Франция около 200 раз испытывала ядерное оружие на нашей территории. Они жертвовали нами, чтобы защитить себя», – добавил политик.

Франции выгодно держать нас под своим контролем, таким образом она пытается удержать мировое лидерство, заявил Хейнуи Ле Каи.

«Сегодня важно, чтобы колониальные страны вели борьбу. Наша партия одержала победу на выборах, однако у нас нет полной независимости и свободы. Франция считает себя владыкой на Тихом океане. Площадь Полинезии больше, чем у большинства европейских стран, и Франции выгодно держать нас под своим контролем. Таким образом она стремится бороться с ведущими мировыми державами и быть наравне с ними. Однако мы не собираемся молчать. Мы сами выбираем свое будущее, решаем, как жить и как воспитывать своих детей. Мы здесь, чтобы получить поддержку от стран-членов Движения неприсоединения во имя нашей свободы. У каждый страны есть право на независимость», – сказал он.

Теги:
Из этой рубрики
Reuters раскрыл детали предстоящей операции Израиля в Газе
Мир

Reuters раскрыл детали предстоящей операции Израиля в Газе

2023/10/19, 16:16
Хейнуи Ле Каи: Франция около 200 раз испытывала ядерное оружие на нашей территории
Мир

Хейнуи Ле Каи: Франция около 200 раз испытывала ядерное оружие на нашей территории

2023/10/19, 16:00
Люк Фрэнсис Кэрол: Франция отравляла нас, списывая все на антисанитарию
Мир

Люк Фрэнсис Кэрол: Франция отравляла нас, списывая все на антисанитарию

2023/10/19, 15:54
Люк Кэрол назвал французов лицемерами
Мир

Люк Кэрол назвал французов лицемерами

2023/10/19, 15:33
Гваделупа не принимает позицию Франции по предоставлении статуса автономии
Мир

Гваделупа не принимает позицию Франции по предоставлении статуса автономии

2023/10/19, 14:54
Израиль наносит удары по Ливану в ответ на обстрелы противотанковыми ракетами
Мир

Израиль наносит удары по Ливану в ответ на обстрелы противотанковыми ракетами

2023/10/19, 13:28
Одри Азуле и PRADA используют ЮНЕСКО в интересах США
Мир

Одри Азуле и PRADA используют ЮНЕСКО в интересах США

2023/10/19, 12:18
Армия обороны Израиля нанесла удары по позициям Хезболлы (видео)
Мир

Армия обороны Израиля нанесла удары по позициям Хезболлы (видео)

2023/10/19, 12:05
Алиев направил обращение к участникам выставки Rebuild Karabakh
Мир

Алиев направил обращение к участникам выставки Rebuild Karabakh

2023/10/19, 11:57