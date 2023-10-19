Люк Кэрол назвал французов лицемерами

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Франция, которая всюду кричит о необходимости соблюдения прав человека, в действительности должна сама поучиться этому.

Об этом заявил представитель Партии свободы Мартиники Люк Фрэнсис Кэрол. По его словам, на данный момент очень активно работает французская пропаганда, которая преподносит все совсем в ином свете.

«Они всегда говорят о свободе, правах людей, но только посмотрите, как они ведут себя на самом деле»,- цитирует его «Репорт».

Центральные власти Франции на протяжении многих лет препятствовали строительству мечети в Мартинике, добавил он.

«В Мартинике планировалось построить мечеть для мусульманского населения. Однако французские власти создавали искусственные препятствия. В конечном итоге на строительство мечети ушло 25 лет. Это очередное свидетельство их двуличия. На словах говорят одно, а действия показывают обратное», – сказал он.