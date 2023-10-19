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Главное Общество

Завтра в Баку возможны дожди

Завтра в Баку возможны дожди

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди. В некоторых частях полуострова, вероятно, пройдут ливни и грозы. К утру осадки прекратятся, днем преимущественно без осадков. Периодически усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии,температура воздуха ночью 11-14°, днем 16-19° тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 75-85%, днем 50-60%.

В некоторых районах Азербайджана временами ожидаются дожди. Ночью в отдельных местах возможны ливни, грозы, в горных районах – снег. К утру осадки постепенно прекратятся, днем – преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 8-13°, днем 16-21° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-9° тепла.

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Завтра в Баку возможны дожди
Общество

Завтра в Баку возможны дожди

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