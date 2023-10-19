Казахстан запретил экспорт 106 видов товаров в Россию

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Казахстан запретил экспорт в Россию 106 видов товаров, которые могут быть использованы в войне, сообщил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев

«Мы экспортируем все товары, кроме тех, что относятся к войне – на них наложены ограничения. Это 106 наименований товаров – их экспорт мы полностью запретили», – сказал Торебаев в кулуарах сената в четверг.

В числе таких товаров дроны, электрочипы, а также электроника, которая может использоваться в ходе войны.

«Указанные 106 наименований товаров не производятся в Казахстане, а ранее реэкспортировались через Казахстан. Импорт в Казахстан осуществляется, но экспорт – нет. Они производятся не только на Западе, но в и других странах», – пояснил Торебаев.