Казахстан запретил экспорт 106 видов товаров в Россию |
Турция объявила траур по жертвам в Газе (обновлено) |
3 года назад армия Азербайджана освободила 13 сел Джебраильского района |
В здание Капитолия ворвались сторонники Палестины (фото, видео) |
США окажут Израилю «беспрецедентную помощь» |
Эрсин Татар поздравил Азербайджан |
Израиль настаивает на извинениях ООН |
На Уолл-Стрит подняли азербайджанский триколор (фото) |
Армения создает военизированные структуры и мечтает о новой войне (видео) |
Главное Общество

Оправданному по «тертерскому делу» Султану Зейдуллаеву выплатят более 182 тысячи манатов

Оправданному по «тертерскому делу» Султану Зейдуллаеву выплатят более 182 тысячи манатов

Старшему лейтенанту Султану Зейдуллаеву, приговоренному к 20 годам заключения по «тертерскому делу» и оправданному через 5 лет и 7 месяцев, выплатят компенсацию.

Решение по этому поводу принял Насиминовый районный суд, передает Qafqazinfo.

Суд частично удовлетворил ходатайство истца.

Согласно решению суда, С.Зейдуллаеву присуждено 115 тысяч 642 маната за материальный ущерб, 67 тысяч манатов за моральный ущерб, в целом 182 тысячи 642 маната.

Минфин, признанный ответчиком по делу, остался недоволен решением.

Теги:
Из этой рубрики
Движение транспорта на Джаванширском мосту будет ограничено
Общество

Движение транспорта на Джаванширском мосту будет ограничено

2023/10/19, 11:40
Таким будет село Хоровлу Джебраильского района (видео)
Общество

Таким будет село Хоровлу Джебраильского района (видео)

2023/10/19, 11:31
Оправданному по «тертерскому делу» Султану Зейдуллаеву выплатят более 182 тысячи манатов
Общество

Оправданному по «тертерскому делу» Султану Зейдуллаеву выплатят более 182 тысячи манатов

2023/10/19, 10:41
В Баку 88-летний мужчина застрелил невестку и пытался покончить с собой
Общество

В Баку 88-летний мужчина застрелил невестку и пытался покончить с собой

2023/10/19, 10:06
СГБ расследует радиопомехи, созданные армянскими НВФ в Карабахе (видео)
Общество

СГБ расследует радиопомехи, созданные армянскими НВФ в Карабахе (видео)

2023/10/19, 09:25
Посол Мамедов: Армения ответит за военные преступления
Общество

Посол Мамедов: Армения ответит за военные преступления

2023/10/19, 00:41
3 года назад армия Азербайджана освободила 13 сел Джебраильского района
Общество

3 года назад армия Азербайджана освободила 13 сел Джебраильского района

2023/10/19, 00:02
Омбудсмен: Для расследования военных преступлений Армении проводится мониторинг
Общество

Омбудсмен: Для расследования военных преступлений Армении проводится мониторинг

2023/10/18, 22:20
Турецкие парламентарии почтили память Гейдара Алиева и шехидов (фото)
Общество

Турецкие парламентарии почтили память Гейдара Алиева и шехидов (фото)

2023/10/18, 21:41