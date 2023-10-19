Оправданному по «тертерскому делу» Султану Зейдуллаеву выплатят более 182 тысячи манатов

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Старшему лейтенанту Султану Зейдуллаеву, приговоренному к 20 годам заключения по «тертерскому делу» и оправданному через 5 лет и 7 месяцев, выплатят компенсацию.

Решение по этому поводу принял Насиминовый районный суд, передает Qafqazinfo.

Суд частично удовлетворил ходатайство истца.

Согласно решению суда, С.Зейдуллаеву присуждено 115 тысяч 642 маната за материальный ущерб, 67 тысяч манатов за моральный ущерб, в целом 182 тысячи 642 маната.

Минфин, признанный ответчиком по делу, остался недоволен решением.