СГБ расследует радиопомехи, созданные армянскими НВФ в Карабахе (видео)

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Как известно, незаконными армянскими вооруженными формированиями, действовавшими в Карабахском регионе Азербайджана, были применены радиопомехи против навигационных систем гражданских воздушных судов, принадлежащих Закрытому акционерному обществу “Азербайджанские Авиалинии” и иностранным авиакомпаниям, выполняющим полеты с использованием воздушного пространства страны, о чем неоднократно сообщалось международному сообществу.

Об этом сообщили в Службе государственной безопасности.

Отмечается, что в течение 2021-2023 годов интенсификация применения подобных радиопомех сопровождалась возникновением перебоев в поступлении сигналов от глобальных навигационных спутниковых систем на радиолокационные станции, расположенные в непосредственной близости от этих территорий, созданием препятствий для приема сигналов, а также потерей навигационных сигналов на гражданских воздушных судах, курсирующих в районе Карабахского региона, что могло привести к временной потере управления и авиакатастрофам.