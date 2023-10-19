СГБ расследует радиопомехи, созданные армянскими НВФ в Карабахе (видео)

Как известно, незаконными армянскими вооруженными формированиями, действовавшими в Карабахском регионе Азербайджана, были применены радиопомехи против навигационных систем гражданских воздушных судов, принадлежащих Закрытому акционерному обществу “Азербайджанские Авиалинии” и иностранным авиакомпаниям, выполняющим полеты с использованием воздушного пространства страны, о чем неоднократно сообщалось международному сообществу.
Об этом сообщили в Службе государственной безопасности.
Отмечается, что в течение 2021-2023 годов интенсификация применения подобных радиопомех сопровождалась возникновением перебоев в поступлении сигналов от глобальных навигационных спутниковых систем на радиолокационные станции, расположенные в непосредственной близости от этих территорий, созданием препятствий для приема сигналов, а также потерей навигационных сигналов на гражданских воздушных судах, курсирующих в районе Карабахского региона, что могло привести к временной потере управления и авиакатастрофам.
В ходе расследования продолжающегося уголовного дела в Службе государственной безопасности Азербайджана по расследованию террористических и иных преступлений, совершенных незаконными армянскими вооруженными формированиями в Карабахском регионе Азербайджана, наряду с другими специальными техническими средствами, находившимися в распоряжении указанных вооруженных формирований, разоруженных в результате антитеррористических мероприятий местного характера, были обнаружены комплексы радиоэлектронной борьбы типа «Полюс-21М», «Репеллент-1» иностранного производства и установленные кустарным способом на базе грузовых автомобилей.
Установлено, что по тактико-техническим показателям комплекс “Полюс-21М” используется для блокирования поступления сигналов от спутниковых навигационных систем типа “GPS”, “ГЛОНАСС”, “Galileo”, “Beidou” и других на объекты, расположенные на расстоянии до 150 км, и создания радиопомех.
Комплексом «Репеллент-1» осуществляется обнаружение и отслеживание сигналов каналов управления и передачи информации средств радиосвязи воздушных объектов на расстоянии до 35 км с определением их местоположения, направления, скорости движения в пространстве, создание радиопомех в работе систем управления и навигации, а также установленные кустарным способом комплексы радиоэлектронной борьбы использовались для блокирования сигналов и создания радиопомех объектам с навигационными спутниками” GPS “ и ” ГЛОНАСС».
В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия.