Израиль настаивает на извинениях ООН |
На Уолл-Стрит подняли азербайджанский триколор (фото) |
Армения создает военизированные структуры и мечтает о новой войне (видео) |
Баку и Тегеран обсудили вопросы сотрудничества: что известно (фото) |
Эрдоган поздравил Азербайджан |
Байрамов и Фидан обсудили ситуацию на Южном Кавказе |
Байден: Пентагон предоставил данные, что Израиль не наносил удар по больнице в Газе |
Турция объявит трехдневный траур в связи с жертвами в Газе |
Баку озвучил свою позицию по палестино-израильскому конфликту (фото) |
Главное Мир

Палата представителей Конгресса США продолжает оставаться без спикера

Палата представителей Конгресса США продолжает оставаться без спикера

Палата представителей Конгресса США вторично не смогла избрать своего нового спикера.

Баллотирующемуся на этот пост кандидату от республиканского большинства в нижней палате Конгресса Джиму Джордану, как и днем ранее, не удалось заручиться необходимой поддержкой коллег, уточняет ТАСС.

Таким образом, у Джордана (от штата Огайо) по-прежнему не получается преодолеть внутрипартийный раскол среди республиканцев в Палате представителей. Как свидетельствуют результаты второго раунда голосования, в стане оппозиции все еще отсутствует консенсус, позволяющий Джордану добиться избрания спикером. В настоящее время Джордан является главой юридического комитета нижней палаты Конгресса США.

Теги:
Из этой рубрики
Палата представителей Конгресса США продолжает оставаться без спикера
Мир

Палата представителей Конгресса США продолжает оставаться без спикера

2023/10/18, 22:05
Израиль настаивает на извинениях ООН
Мир

Израиль настаивает на извинениях ООН

2023/10/18, 21:51
Правящая в Грузии партия вычеркнула Зурабишвили из президентов
Мир

Правящая в Грузии партия вычеркнула Зурабишвили из президентов

2023/10/18, 21:27
На Уолл-Стрит подняли азербайджанский триколор (фото)
Мир

На Уолл-Стрит подняли азербайджанский триколор (фото)

2023/10/18, 21:11
Захарова съязвила в ответ на странное заявление Байдена
Мир

Захарова съязвила в ответ на странное заявление Байдена

2023/10/18, 21:00
США: У Израиля нет планов по будущему Газы
Мир

США: У Израиля нет планов по будущему Газы

2023/10/18, 20:02
США предоставят крупную гумпомощь палестинцам (видео)
Мир

США предоставят крупную гумпомощь палестинцам (видео)

2023/10/18, 19:24
США обложили санкциями ХАМАС
Мир

США обложили санкциями ХАМАС

2023/10/18, 18:15
Путин приехал в Пекин с «ядерным чемоданчиком» (видео)
Мир

Путин приехал в Пекин с «ядерным чемоданчиком» (видео)

2023/10/18, 17:40