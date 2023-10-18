Палата представителей Конгресса США продолжает оставаться без спикера

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Палата представителей Конгресса США вторично не смогла избрать своего нового спикера.

Баллотирующемуся на этот пост кандидату от республиканского большинства в нижней палате Конгресса Джиму Джордану, как и днем ранее, не удалось заручиться необходимой поддержкой коллег, уточняет ТАСС.

Таким образом, у Джордана (от штата Огайо) по-прежнему не получается преодолеть внутрипартийный раскол среди республиканцев в Палате представителей. Как свидетельствуют результаты второго раунда голосования, в стане оппозиции все еще отсутствует консенсус, позволяющий Джордану добиться избрания спикером. В настоящее время Джордан является главой юридического комитета нижней палаты Конгресса США.