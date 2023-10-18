Баку и Тегеран обсудили вопросы сотрудничества: что известно (фото)

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18:54 Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили вопросы сотрудничества в многостороннем формате.

Встреча министров состоялась в рамках внеочередного министерского заседания Исполкома Организации исламского сотрудничества в Джидде, посвященного последним событиям в зоне израильско-палестинского конфликта, сообщает МИД Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы повестки существующего сотрудничества между двумя странами, многостороннего регионального сотрудничества, а также текущая ситуация в регионе.

«На встрече была отмечена важность участившихся в последнее время двусторонних контактов и встреч, проводимых в рамках двусторонней экономической комиссии. Было сказано, что эти контакты важны для решения некоторых вопросов между двумя странами»,- отмечается в сообщении.

В ходе встречи Байрамов дал подробную информацию о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, перспективах повестки мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также работах, проводимых в регионе после проведенных антитеррористических мер в Карабахском регионе.

Было отмечено, что Азербайджан полон решимости к установлению мира и безопасности в регионе и поощрению развивать региональное сотрудничество.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим региональным вопросам.

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18:36 Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана встретились в Джидде. Об этом сообщает агентство IRNA.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдуллахианом в рамках внеочередного заседания Организации исламского сотрудничества в Джидде.