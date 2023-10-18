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Минздрав Палестины сообщил о гибели 471 человека при обстреле больницы в Газе

Минздрав Палестины сообщил о гибели 471 человека при обстреле больницы в Газе

Число погибших в результате обстрела больницы Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября составило 471 человек, более 340 – пострадали.

Об этом сообщило министерство здравоохранения анклава.

«В результате самой крупной и жестокой атаки, учиненной преступным израильским оккупационным режимом по баптистской больнице Аль-Ахли, погиб 471 человек, 28 [пострадавших] до сих пор находятся в критическом состоянии, еще 314 – получили различные ранения», – говорится в заявлении ведомства, опубликованном на официальной странице Facebook.

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