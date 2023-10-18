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Нетаньяху признал, что от ударов Израиля по Газе страдают мирные жители

Нетаньяху признал, что от ударов Израиля по Газе страдают мирные жители

Гражданское население страдает в результате ударов израильских военных по сектору Газа, но законной целью этих ударов являются «террористические цели» в палестинском анклаве, а вся вина за гибель мирных жителей в любом случае лежит на радикалах из ХАМАС.

Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху по итoгам встрeчи с прeзидентом США Джo Байденом, прибывшим в Изрaиль с визитoм, передает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что Израиль «стремится минимизировать потери среди гражданского населения в секторе Газа», и вновь призвал жителей анклава покинуть районы, подвергающиеся ударам израильских сил.

«По мере дальнейшего развития этой войны Израиль будет делать все возможное, чтобы оградить гражданское население от ущерба. Мы просили их и продолжим просить их переместиться в более безопасные районы», – сказал израильский премьер.

Ответственность же за все страдания гражданского населения в Газе Нетаньяху в очередной раз возложил на сторонников ХАМАС. По его мнению, радикалы «совершают двойное военное преступление» как против израильтян, так и против палестинцев.

«Тогда как Израиль стремится минимизировать число жертв среди гражданского населения, ХАМАС стремится максимизировать гражданские жертвы. ХАМАС хочет убить максимально возможное число израильтян и совершенно не считается с жизнями палестинцев. Каждый день они совершают двойное военное преступление, целясь в наших мирных жителей и прячась за спинами своих мирных жителей, внедряясь [в районы проживания] гражданского населения и используя его в качестве живого щита», – полагает израильский премьер.

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