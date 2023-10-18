В Азербайджане ожидаются сильный ветер, ливни, сели

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В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 19 октября до утра 20 октября ожидаются дожди.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в некоторых частях полуострова возможны ливни и грозы. Ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с.

В районах Азербайджана до 20 октября ожидается нестабильная погода, ливни. В отдельных местах (Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Ширван, Карабах, Восточный Зангезур, Газах-Гянджа, Нахчыванская АР, низменные районы, Лянкяран-Астара) возможны грозы, град, в горных районах – снег.

Ожидается, что западный ветер усилится до 15-20 м/с, в отдельных местах – до 23-28 м/с.

В некоторых реках ожидаются сели.