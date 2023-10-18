Детский развлекательный центр в Баку установил странные правила

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Золотое правило бизнеса «Клиент всегда прав» каждый сотрудник сервиса должен знать наизусть, и в любой ситуации, если она, конечно же, не сопряжена с криминалом, это правило работает. Но все же есть бизнесмены, которым на это правило плевать, как говорится, «с балкона». У этих дельцов свод своих собственных правил, нередко идиотских, нелепых, не поддающихся никакой логике, которые сводятся к следующему: «Не нравится? До свидания». Тогда как, согласно правилам торговли, они должны держаться за каждого клиента, приносящего хоть небольшую, но все же прибыль.

И вот по такому странному принципу работает детский развлекательный центр Minions, расположенный в районе станции метро Гара Гараева, который решили посетить двое друзей – отцов, чтобы порадовать своих детишек в выходной день аттракционами, игровыми автоматами, аниматорами и прочими развлечениями, приносящими радость.

Отметим, что вход в развлекательный центр стоит 12 манатов, а за услуги каждого аттракциона нужно платить по 3 маната, ну, а чайник чая в этом заведении стоит 10 манатов. Но суть даже не в том, какие цены установлены на услуги и товары, так как это отводится на усмотрение владельца заведения. Проблема в том, что в этом заведении не позволяют двум мужчинам сидеть за одним столом, если в их компании нет женщины. То есть не важно, является ли она матерью детей, нужна исключительно женщина, чтобы мужчины могли сесть за один стол, иначе никак.

С подобной жалобой в редакцию Minval.az обратились жители Баку, посетившие это заведение.

Мы понимаем, что цель руководства центра – оказывать услуги семейным парам, чтобы показать важность «полной семьи», но это не значит, что заведение может нарушать права отцов, которые по какой-то причине не смогли привести в кафе свою вторую половину. Это – дискриминация чистейшей воды. В таком случае возникает вопрос: Если мужчина приведет в заведение женщину легкого поведения, то станет ли администратор требовать свидетельство о браке, чтобы убедиться в том, что перед ним стоит семья? Смешно? Смешно, конечно.

Есть, правда, еще один вариант, который напрашивается сам собой: возможно, сотрудники детского центра таким образом борются с проявлениями латентного гомосексуализма, но это уже простите, ни в какие рамки не лезет. Тем более, что двум женщинам с детьми спокойно можно сидеть за одним столом, и им не навязывают в качестве обязательных условий правило «без мужчин нельзя». А значит, это не борьба с латентным гомосексуализмом, а что-то другое, что не поддается логике.

В связи с этим сотрудник Minval.az обратился к главе Союза свободных потребителей Эйюбу Гусейнову, отметившему, что результатом подобных «сводов» нелепых правил является хромающая на обе ноги антимонопольная политика государства.

«Дело в том, что в стране нет конкретного контролирующего органа, нет общеутверждённых правил, а потому каждый делец старается навязать свои, и в результате потребитель сталкивается с произволом. Безнаказанность порождает вседозволенность. А тем не менее в стране существует антимонопольный комитет, куда в таких случаях потребителю следует обращаться. Но опять же, не факт, что обращение будет рассмотрено и будут приняты меры», – сказал Эйюб Гусейнов.

Мы подошли к этому вопросу с точки зрения права и обратились за комментарием к адвокату Акраму Гасанову. Он отметил, что общепринятых правил для всех бизнесменов не существует, так как этот момент было бы сложно регулировать. Но есть Кодекс об административных проступках, который регулирует их деятельность, иногда применяется и раздел экономических преступлений Уголовного кодекса.

«Но есть этические моменты – тоже общепринятые, как говорится, де-факто. Например, женщину не впустят в мужскую баню, равно как и мужчину – в женскую, это понятно и обосновывать тут нечего. Если же установленные правила невозможно обосновать, то они автоматически нарушают положения Гражданского кодекса. В данном случае вряд ли работники Minions смогут обосновать свои требования к клиентам. Если не смогут, то на них можно уверено подавать в суд, и требовать материальной компенсации и возмещения морального ущерба», – отметил юрист.

В свою очередь, юрист Заур Байрамов отметил, что существует правило: «Все, что не запрещено, то разрешено». Поскольку право на ограничения в ресторане нигде в законодательстве не прописано, то заведения не могут ограничивать посетителей в чем-либо подобном. Даже со своей едой в рестораны идти можно».

Он указал на то, что клиент может ссылаться на закон «О защите прав потребителей», чтобы защитить свои права.

Однако адвокат Полад Джаббарлы более детально подошел к этому вопросу. По его словам, посещение детского развлекательного центра с точки зрения законодательства – это заключение публичного договора.

Что такое публичный договор? Публичный договор – это договор, заключенный предпринимателем, устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые он должен осуществлять в отношении каждого лица, кто к нему обратится. Это особый вид правовых отношений и в данном случае никто не подписывает бумажного договора. Но у исполнителя (развлекательный центр) и у заказчика (посетитель) появляются права и обязанности. В частности, оказание услуг любому лицу, пришедшему в развлекательный центр – это обязанность центра, возникшего в результате заключения публичного договора.

«Предприниматель, ссылаясь на то, что центр является его частной собственностью, может устанавливать любые правила, порой даже абсурдные, но при одном условии. В соответствии со статьей 408.8. Гражданского Кодекса АР, «Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается публичной офертой». И любой субъект, желающий посетить развлекательный центр, акцептирует, то есть принимает публичную оферту и заключает публичный договор. Да, конечно же, предприниматель может сказать, что он праве заключать публичный договор на своих условиях. Но субъект, посещающий развлекательный центр, в данном случае является потребителем. А статья 16 Закона «О защите прав потребителей» говорит о том, что условия договора, ограничивающие (ущемляющие) права потребителей, считаются недействительными. То есть правила, установленные заведением, не должны ущемлять права посетителей. А в случае с правилами Minions они именно ущемляют права тем, что не позволяют двум друзьям-отцам и их детям, во-первых, сидеть за одним столом, во-вторых, приходить в заведение без жены», – сказал адвокат.

Однако это не значит, что курильщики могут расслабиться и курить в любом уголке развлекательного центра. Потому что курение в закрытых помещениях прямо запрещено законодательством страны.

Полад Джаббарлы выразил также сожаление о том, что наши потребители не любят защищать свои права, особенно в судебном порядке и ограничиваются кратковременным «выяснением отношений» на местах, где их права были ущемлены.

«В одном из соседних государств несколько лет назад Верховный Суд вынес решение о том, что аквапарки, не разрешающие посетителям приносить свою еду и напитки, нарушают условия публичного договора и запрет на это является незаконным. А как же свобода заключения договора? Ведь это же один из основных принципов гражданского законодательства!», – могут сказать предприниматели. Да, этот принцип прямо прописан в Гражданском кодексе АР. Но в то же время в ГК АР прописан и другой принцип – принцип равенства субъектов гражданского права, который те же предприниматели нарушают применением «своих» правил», – сказал адвокат.

Кстати, тут же П.Джаббарлы отметил, что «сдача на хранение» сумок и прочих вещей при входе в супермаркет тоже является нарушением условий публичного договора, и данное требование торговых точек незаконно. ГК АР, по его словам, предусматривает прямую ответственность за сохранность сданных вещей (кроме припаркованных автомобилей, вещей в них и животных) для гостиниц и ресторанов. Для торговых точек же такая ответственность прямо не предусмотрена законодательством. Но, если же покупатель положил вещи в шкафчик торговой точки, то он считается лицом, заключившим договор безвозмездного хранения с торговой точкой, хочет этого данная точка или нет. И, данная торговая точка обязана нести ответственность за целостность и сохранность вещей по заключенному договору.

«На самом деле торговым объектам в данных ситуациях «везет». Представьте ситуацию, если увеличится число краж с таких ячеек, и покупатели будут обращать все иски и требования против данных объектов. В таком случае собственники объектов сами поймут нецелесообразность требований сдачи на хранение личных вещей», – сказал адвокат.

Но это мы немного отклонились от главной темы.

Minval.az попытался связаться с руководством Minions, но тщетно. Все же интересно послушать, чем же заведение объясняет такое странное ограничение, и уловить логику в его правилах. Если у Minions возникнет желание объясниться, то мы готовы предоставить площадку для этого.

Яна Мадатова