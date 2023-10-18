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Путин назвал удар по больнице в секторе Газа трагедией и катастрофой

Путин назвал удар по больнице в секторе Газа трагедией и катастрофой

Президент России Владимир Путин охарактеризовал удар по госпиталю в секторе Газа как трагедию и катастрофу.

«Что касается удара по госпиталю, трагедии, которая там произошла, – это ужасное событие, сотни убитых, сотни раненых. Это, конечно, катастрофа», – сказал российский лидер, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Пекин. «[Подобное случилось] в одном месте, тем более – в месте гуманитарного характера», – добавил он.

Путин рассчитывает, что трагическая ситуация с госпиталем в секторе Газа станет сигналом для прекращения конфликта или хотя бы к началу переговоров.

«Я очень рассчитываю на то, что это будет сигналом к тому, что нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать, во всяком случае сводить дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров», – сказал он.

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