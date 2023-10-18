Белый дом: Байден прибыл в Израиль как друг, но задаст Нетаньяху много жёстких вопросов

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Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретились в аэропорту Тель-Авива.

Через несколько минут после приземления президентского борта в Бен-Гурионе на юге Израиля сработала сирена воздушной тревоги.

Советник Байдена по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что президент не мог не прилететь к своим союзникам в столь тяжёлый момент для Израиля.

При этом, по словам Кирби, хотя глава Белого дома прибыл как друг, он намерен задать руководству Израиля ряд жёстких вопросов, в частности, относительно операции в Газе и судьбе мирных палестинцев.