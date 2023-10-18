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В Милли Меджлисе оправдали высокие цены на билеты AZAL

В Милли Меджлисе оправдали высокие цены на билеты AZAL

В Милли Меджлисе оправдали высокие цены на авиабилеты ЗАО «Азербайджанские авиалинии » (AZAL).

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумбатов во время обсуждения нового законопроекта «Об авиации» на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил, что цены на авиабилеты – вопрос, который интересует каждого, передает АПА.

По его словам, цены могу колебаться даже в течение дня, на рейсах в одно и то же направление, в одном и том же классе некоторые цены колеблются с разницей почти в два раза.

«Первым фактором, влияющим на цены, является вопрос топлива. Если когда-то AZAL-у делали уступки в цене на топливо, то теперь, когда топливо покупается по мировым ценам, уступок для компании нет. Еще одним фактором, влияющим на цены, являются затраты на покупку и обслуживание самолета. Кроме того, сотрудники, пилот, услуги также влияют на цены. Подготовленность кабины определяется строгими стандартами».

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