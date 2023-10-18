Макрон осудил удар по больнице в Газе

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Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил удар по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли сотни человек, и призвал прояснить все обстоятельства произошедшего.

Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Ничто не может оправдать удар по больнице. Ничто не может оправдать удар по мирным жителям. Франция осуждает нападение на арабскую больницу Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которого погибло так много палестинцев. Наши мысли с ними. Все обстоятельства произошедшего должны быть выяснены», – говорится в его заявлении.

Кроме того, французский лидер призвал открыть гуманитарный доступ в сектор Газа.