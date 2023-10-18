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Хачатурян: План нападения на село Мешали был разработан днем ранее в Ханкенди (обновлено)

Хачатурян: План нападения на село Мешали был разработан днем ранее в Ханкенди (обновлено)

На заседании дают показания потерпевшие. В ответ на их показания Вагиф Хачатурян заявил, что виновниками событий в Мешали являются выходцы из Армении и из-за рубежа. Он сказал, что они были членами партии Дашнакцутюн, передает АПА.

Хачатурян заявил, что не участвовал в этих событиях. Потерпевшие, давшие показания на процессе, заявили, что знали Вагифа Хачатуряна и что он был одним из тех, кто совершал преступления в Мешали.

Вагиф Хачатурян рассказал, что план нападения на село Мешали был разработан днем ранее в Ханкенди, руководители этого отряда были из Ханкенди и он не знает их имен: «Я знаю участников событий только из нашего села. Других не знаю».

***

10:34 Началось очередное заседание суда по уголовному делу Хачатуряна Вагифа Черкезовича, обвиняемого в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района, учиненного членами армянских незаконных вооруженных формирований.

Заседание проходит по председательством Зейнала Агаева.

Докладчиком по уголовному делу является судья Джамал Рамазанов.

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