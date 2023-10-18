Армия обороны Израиля призвала жителей Газы к эвакуации

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призывает жителей Газы эвакуироваться в гуманитарный район в Аль-Маваси, в котором международная гуманитарная помощь будет предоставляться по мере необходимости.

Об этом говорится в официальном заявлении ЦАХАЛ в Telegram.

«ЦАХАЛ продолжает призывать жителей северной части сектора Газа и города Газа эвакуироваться в район Аль-Маваси, к югу от Вади Газа», — говорится в сообщении.

Израильская армия порекомендовала людям перебраться на открытые территории на западе города Хан-Юнис, в район Аль-Маваси.