Европарламент выступил за выделение Киеву 50 млрд евро

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Европейский парламент поддержал инициативу Еврокомиссии по созданию Фонда помощи Украине на сумму 50 млрд евро на следующие четыре года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕП во вторник, 17 октября.

За соответствующее предложение проголосовали 512 евродепутатов, еще 45 проголосовали «против» и 63 воздержались.

Указано, что переговоры по поводу фонда со странами-членами Евросоюза могут начаться, как только Совет ЕС согласует общую позицию.

Речь идет о новом инструменте Ukraine Facility, в который закладываются 50 млрд евро на 2024-2027 годы в виде грантов и ссуд на поддержку отстройки, восстановления и модернизации Украины. Именно такое предложение внесла Еврокомиссия в июне 2023 года.

Одно из главных требований евродепутатов – использование замороженных российских активов для восстановления Украины. Также это предохранители от коррупции, мошенничества и других нарушений использования европейских средств в Украине. Среди прочего депутаты подчеркнули, что финансирование не должны получать компании с олигархическим влиянием.

В ходе рассмотрения в комитетах в проект были внесены некоторые изменения для большей прозрачности. В частности, это предполагает создание отдельного сайта о средствах, выделенных Украине на конкретные цели, и шагах, которые со своей стороны предприняла Украина, чтобы получить помощь. Евродепутаты хотят, чтобы взносы третьих стран и международных учреждений также публиковались.