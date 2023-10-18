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Европарламент выступил за выделение Киеву 50 млрд евро

Европарламент выступил за выделение Киеву 50 млрд евро

Европейский парламент поддержал инициативу Еврокомиссии по созданию Фонда помощи Украине на сумму 50 млрд евро на следующие четыре года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕП во вторник, 17 октября.

За соответствующее предложение проголосовали 512 евродепутатов, еще 45 проголосовали «против» и 63 воздержались.

Указано, что переговоры по поводу фонда со странами-членами Евросоюза могут начаться, как только Совет ЕС согласует общую позицию.

Речь идет о новом инструменте Ukraine Facility, в который закладываются 50 млрд евро на 2024-2027 годы в виде грантов и ссуд на поддержку отстройки, восстановления и модернизации Украины. Именно такое предложение внесла Еврокомиссия в июне 2023 года.

Одно из главных требований евродепутатов – использование замороженных российских активов для восстановления Украины. Также это предохранители от коррупции, мошенничества и других нарушений использования европейских средств в Украине. Среди прочего депутаты подчеркнули, что финансирование не должны получать компании с олигархическим влиянием.

В ходе рассмотрения в комитетах в проект были внесены некоторые изменения для большей прозрачности. В частности, это предполагает создание отдельного сайта о средствах, выделенных Украине на конкретные цели, и шагах, которые со своей стороны предприняла Украина, чтобы получить помощь. Евродепутаты хотят, чтобы взносы третьих стран и международных учреждений также публиковались.

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