Еще 10 человек доставлены из Сирии в Азербайджан

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В результате поэтапных и скоординированных мер, принятых правительством Азербайджанской Республики, 17 октября 2023 года была осуществлена репатриация в Азербайджан 10 граждан Азербайджанской Республики, в том числе 9 детей и 1 женщины, которые содержались в лагерях, расположенных на территории Сирийской Арабской Республики, сообщили в МИД.

4 репатриированных ребенка потеряли обоих родителей. В этой связи, в первую очередь, были определены местонахождение, личность и принадлежность репатриантов к гражданству Азербайджанской Республики, далее была обеспечена их доставка на территорию Турецкой Республики.