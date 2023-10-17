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В Азербайджане ожидаются ливневые дожди

В Азербайджане ожидаются ливневые дожди

18 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

В течение дня в некоторых частях полуострова вероятны кратковременные осадки. Днем осадки ненадолго прекратятся. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер, который утром сменится северо-восточным ветром, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии .

Температура воздуха ночью составит 11-14°, днем 15-18° тепла. Атмосферное давление понизится с 767 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем – 50-60%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в отдельных местах ливни и грозы, в горных районах – снег. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем 15-20° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-7° тепла.

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