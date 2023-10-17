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Фазиль Мустафа предложил излечившихся от наркомании призывать в армию

Фазиль Мустафа предложил излечившихся от наркомании призывать в армию

Если соответствующая организация не даст заключение, то комиссия по призыву в армию не сможет принять решения. Распределение ответственности между несколькими структурами создаст проблемы с прозрачностью. Об этом сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса сказал депутат Фазиль Мустафа в ходе обсуждения предложенной поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе», сообщает Minval.az.

«Теперь для предварительного медицинского обследования будут набраны врачи, а это лишние затраты. Если там  возникнут недовольства, то люди будут обращаться в вышестоящую инстанцию, как в судах – это создаст путаницу и проблемы. Поэтому можно найти способы, чтобы все эти функции выполняла одна структура. Заключительное обследование означает непризнание первичного медицинского обследования. Сложность самого механизма заключается в противоположном распределении ответственности и функций между структурами. Структуры будут перекладывать ответственность друг на друга. За границей медобследование проходят за 3-4 года до армии. И мы так должны сделать. Кто болен, нужно создать им условия для излечения. Второй момент связан с наркотиками. Потребители наркотиков тоже должны служить в армии, но прежде излечившись», – сказал Фазиль Мустафа.

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