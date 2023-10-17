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ХАМАС впервые опубликовал видео с заложницей, захваченной во время нападения на Израиль

ХАМАС впервые опубликовал видео с заложницей, захваченной во время нападения на Израиль

Боевики движения ХАМАС впервые распространили видео с заложницей, захваченной во время атаки на Израиль 7 октября. Об этом сообщает CNN. Где именно было опубликовано видео, не уточняется. Когда и в каком месте оно было снято, также неизвестно.

На коротком видео показано, как девушке перевязывают руку. После этого она говорит в камеру, что ее зовут Миа Шем, ей 21 год, она из израильского города Шохам и сейчас находится в Газе. The Times of Israel пишет, что Шем была захвачена во время нападения боевиков на музыкальный фестиваль, проходивший возле кибуца Реим у границы с сектором Газа 7 октября.

Девушка рассказывает на камеру, что ее оперировали в течение трех часов, сейчас она получает необходимые лекарства.

«Я только прошу, чтобы меня как можно скорее вернули домой, к моей семье, к моим родителям, к моим братьям и сестрам. Пожалуйста, заберите меня отсюда как можно скорее», — приводит ее слова из видео The Times of Israel.

Издание уточняет, что Миа Шем — израильтянка, у которой также есть французское гражданство. Друг семьи девушки заявил, что ее родственники видели видео и подтвердили, что на записи Миа, сообщает The New York Times.

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