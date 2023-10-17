Стали известны имена армян, участвовавших в теракте в селе Мешали

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Стали известны имена армян, участвовавших в теракте в селе Мешали Ходжалинского района.

Стали известны имя армян, которые вместе с Вагифом Хачатряном, над которым сейчас идет суд в декабре 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района убили 25, ранили 14 и выселили из законного места проживания 358 азербайджанцев, сообщает АПА.

Это жители села Бадара Ходжалинского района Саркисян Эмест Бахшиевич, Саркисян Армаис Бахшиевич, Гаспарян Беник Астанович, Абрамян Хорен Меликович, Аванесян Армен Саркисович, Саркисян Вова Армаисович, Хачатурян Гарий Николаевич, Качатурян Николай Бегларович, Абрамян Армен Гарагенович, Абрамян Эдуард Арменович, Абрамян Зина Арменович, Абрамян Вахид Арменович, Оганян Карен Ашотович, Оганян Наорик Ашотович, Гаспарян Гурген Беникович, Гаспарян Валерий Беникович, Давидян Альберт Меликович, Саакян Самвел Рафикович, Осипян Асатур Бахшиевич, Хачатрян Карлен Бахшиевич, Исраелян Эдуард Бегларович, Авакян Артур Вартанович, Саркисян Сурик Армаисович, а также Верди Аллахвердян, Вилен Вердиян, Гриша Магишович, Славик Ардемович, Гавруша Задурович и Рубен и Андроник, — лица, личности которых следствию неизвестны.

Они участвовали в деятельности преступной группы, состоящей из вооруженных воинских формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, созданной из армян-националистов, проживающих в Карабахском экономическом районе, а также приехавших из Республики Армения.

С целью совершения этих преступных деяний Вагиф Хачатрян вместе с членами указанных незаконных вооруженных формирований активно участвовал в разжигании национальной ненависти и вражды между азербайджанским и армянским народами, унижении национального достоинства азербайджанцев, ограничении их прав из-за национальности, и предпринимал действия, направленные на доказательство превосходства армян. Начиная с лета 1988 года, эта группа осуществляла систематические нападения на дорогах на азербайджанцев, направлявшихся из села Мешали Ходжалинского (бывшего Аскеранского) района в города Агдам и Ханкенди, избивая и оскорбляя их, угрожая им смертью, уничтожением их имущества и предпринимая другие действия, направленные на их физическое уничтожение.