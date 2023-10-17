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Армия Израиля сообщила об уничтожении четырех террористов, пытавшихся проникнуть из Ливана (видео)

Армия Израиля сообщила об уничтожении четырех террористов, пытавшихся проникнуть из Ливана (видео)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала четырех боевиков, попытавшихся проникнуть в страну с территории соседнего Ливана.

Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы, опубликованном в ее официальном Telegram-канале.

«Некоторое время назад силы наблюдения ЦАХАЛ предотвратили попытку проникновения в Израиль отряда террористов. Несколько человек приблизились к заграждениям и попытались заложить взрывное устройство. В результате удара [израильских военных] четверо террористов были ликвидированы», – указали в пресс-службе.

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